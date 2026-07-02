España goleó a Austria y se metió en octavos de final del Mundial 2026

Mikel Oyarzabal hizo un doblete y Cucurella asistió en el tercero de España que festeja el paso a octavos. (AP Photo/Mark J. Terrill)

España, sin problemas, goleó por 3 a 0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en donde esperará al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia. Con un doblete de Mikel Oyarzabal a los 36 minutos del primer tiempo y a los 44 del complemento, y otro tanto de Pedro Porro a los 21 del segundo tiempo, España pasó sin problemas ante un rival que no tuvo ideas.

El comienzo fue parejo y con pocas situaciones, ya que Lamine Yamal generó la primera aproximación para la Roja, mientras que del otro lado Michael Gregoritsch no logró conectar un cabezazo que pudo haber complicado a Unai Simón.

El desarrollo cambió luego de una pausa de rehidratación debido a que Austria regresó desconcentrada y el equipo de Luis de la Fuente tomó definitivamente el control del encuentro.

Los goles de España en el triunfo por 3-0 ante Austria

España estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Dani Olmo que Stefan Posch desvió al córner pero de ese tiro de esquina llegó un gol anulado a Marc Cucurella por una acción polémica.

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🚨 𝗚𝗢𝗟 𝟮𝟰𝟮 DEL #MUNDIAL2026



🇪🇸 𝔼𝕊ℙ𝔸Ñ𝔸 toma ventaja con gol de Oyarzabal



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Poco después, Alexander Schlager evitó la caída de su arco ante Mikel Oyarzabal, pero a los 35 minutos no pudo hacer nada cuando Cucurella envió un centro desde la izquierda y el delantero definió frente al arco para el 1 a 0.

Antes del descanso, el mediocampista Álex Baena estrelló un tiro libre en el travesaño y Schlager volvió a lucirse al contener el rebote de Lamine Yamal.

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🚨 𝗚𝗢𝗟 𝟮𝟰𝟯 DEL #MUNDIAL2026



🇪🇸 𝔼𝕊ℙ𝔸Ñ𝔸 marca el segundo. Gol de Pedro Porro



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En la segunda mitad, Rodri avisó con un disparo que pasó cerca y Austria respondió con un cabezazo de Sasa Kalajdzic que cayó sobre el techo del arco.

A los 21 minutos llegó el segundo: un remate de Dani Olmo fue bloqueado, Cucurella prolongó la jugada y Baena asistió con un centro preciso para que Pedro Porro conectara de cabeza.

Con Austria sin capacidad de reacción, España administró la ventaja y sentenció el resultado sobre el final cuando Cucurella dejó solo a Oyarzabal, que definió con tranquilidad para firmar su doblete y el 3-0 definitivo.

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🚨 𝗚𝗢𝗟 𝟮𝟰𝟰 DEL #MUNDIAL2026



🇪🇸 𝔼𝕊ℙ𝔸Ñ𝔸 ya golea y Oyarzabal marca doblete



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La Furia Roja avanzó a los octavos de final y ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Croacia y Portugal.