Alerta por frío en todo Neuquén y Río Negro: pronostican hasta -5°C de mínima para este viernes 3

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para Neuquén y Río Negro para este viernes 3. Según anticiparon, se esperan hasta -5°C de mínima. Qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle, Cordillera y Costa Atlántica.

El organismo nacional informó que el «nivel amarillo» de la alerta implica que las condiciones meteorológicas pueden provocar un «efecto leve a moderado en la salud».

«Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas», ampliaron.

Mapa de alertas por frío del SMN que rige desde este jueves 2 a la tarde.

Cómo va a estar en Neuquén capital, General Roca y alrededores este viernes 3 de julio

En General Roca, el pronóstico marca que entre la madrugada y la mañana de este viernes 3 de julio la temperatura llegará a rozar los -4°C. Asimismo, se espera un cielo parcialmente nublado, y viento proveniente del norte, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Por otra parte, la máxima durante la tarde será de apenas 8°C, con menos incidencia del viento, pero con el cielo más cubierto.

Por su parte, en Neuquén capital y alrededores se aguarda una mañana fría con una mínima de -3°C, acompañado por viento desde el norte, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde, la máxima será de 7°C, con un cielo parcialmente nublado.

Qué pasa en Bariloche y San Martín de los Andes con la alerta de frío este viernes

El SMN pronosticó para San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes las mismas condiciones climáticas: una madrugada completamente helada, donde la temperatura escalará desde los -3°C hasta los -5°C en la mañana. Después, la jornada estará acompañada por una leve brisa, mientras que la máxima será de apenas 1°C.

Cómo va a estar en Viedma este viernes

Por último, en Viedma se espera un viernes con una mínima de -3°C, en una madrugada ventosa que luego disminuirá su incidencia durante la mañana.

Por la tarde, la máxima será de 8°C, en una jornada parcialmente nublada, y viento desde el norte con ráfagas de hasta 50 km/h.