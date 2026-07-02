Alerta por frío en todo Neuquén y Río Negro: pronostican hasta -5°C de mínima para este viernes 3
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por las bajas temperaturas que se registrarán en el norte de la Patagonia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para Neuquén y Río Negro para este viernes 3. Según anticiparon, se esperan hasta -5°C de mínima. Qué dice el pronóstico del tiempo en el Alto Valle, Cordillera y Costa Atlántica.
El organismo nacional informó que el «nivel amarillo» de la alerta implica que las condiciones meteorológicas pueden provocar un «efecto leve a moderado en la salud».
«Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas», ampliaron.
Cómo va a estar en Neuquén capital, General Roca y alrededores este viernes 3 de julio
En General Roca, el pronóstico marca que entre la madrugada y la mañana de este viernes 3 de julio la temperatura llegará a rozar los -4°C. Asimismo, se espera un cielo parcialmente nublado, y viento proveniente del norte, con ráfagas de hasta 50 km/h.
Por otra parte, la máxima durante la tarde será de apenas 8°C, con menos incidencia del viento, pero con el cielo más cubierto.
Por su parte, en Neuquén capital y alrededores se aguarda una mañana fría con una mínima de -3°C, acompañado por viento desde el norte, con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la tarde, la máxima será de 7°C, con un cielo parcialmente nublado.
Qué pasa en Bariloche y San Martín de los Andes con la alerta de frío este viernes
El SMN pronosticó para San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes las mismas condiciones climáticas: una madrugada completamente helada, donde la temperatura escalará desde los -3°C hasta los -5°C en la mañana. Después, la jornada estará acompañada por una leve brisa, mientras que la máxima será de apenas 1°C.
Cómo va a estar en Viedma este viernes
Por último, en Viedma se espera un viernes con una mínima de -3°C, en una madrugada ventosa que luego disminuirá su incidencia durante la mañana.
Por la tarde, la máxima será de 8°C, en una jornada parcialmente nublada, y viento desde el norte con ráfagas de hasta 50 km/h.
Comentarios