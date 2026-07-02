En el Catedral: chefs de Bariloche degustan una nueva sidra creada en el Alto Valle en un original conversatorio

“Historias que fermentan lento”.

Así se llamó el conversatorio que reunió este jueves a los principales chefs y referentes gastronómicos de Bariloche alrededor de un producto novedoso para el mercado que fue creado en el Alto Valle, la sidra Testaruda.

El evento lo organizó la empresa frutícola “Hacienda Martínez” en “Travesía Catedral”, en la base del cerro, en Bariloche.

Los chefs invitados a este conversatorio organizado por la frutícola «Hacienda Martínez» en el Catedral, en Bariloche, este jueves.

“Fue una invitación a conversar sobre el origen, la memoria y el futuro de una bebida, la sidra Testaruda, profundamente ligada a Río Negro presentada desde la emoción, el encuentro y la experiencia compartida”, comentó a “Yo Como” Rosana Martínez, curadora del encuentro y miembro del equipo de trabajo de “Hacienda Martínez”.

Todo empezó a las 16 y cerca de las 18:30 terminó el encuentro.

Federico Domínguez Fontán, como embajador de la marca, fue el chef anfitrión.

El chef Federico Domínguez Fontan, embajador de esta bebida, fue el anfitrión de sus colegas Juan Izaguirre, Aníbal, Joaquín Facio, Alejandro Clausen, Julieta , Federico Sastre, Leonardo Perazzoli y la bartender Maru Avila, entre otros. Hubo una invitada especial, la enóloga María José Rossel, hija del enólogo e ingeniero agrónomo Pedro Rosell, formado en Francia y una de las voces más calificadas del país en vinos espumantes. Su hija, tras sus mismos pasos, sumó valor al conversatorio.

La excusa del encuentro, la sidra Testaruda con origen en el Alto Valle rionegrino.

“Se generó un espacio ideal para reflexionar sobre el territorio, la identidad y las experiencias que hoy construyen una cocina que da un profundo sentido de origen”, apuntaron Martínez y Domínguez Fontán, en total coincidencia.

“Fue positivo también porque permitió descubrir sentidos distintos que surgen de nuestro Alto Valle rionegrino”, apuntó Martínez.

¿Por qué eligieron a Bariloche para este primer conversatorio? Yanina Martínez, propietaria de la firma frutícola y quien dirige también el equipo de marketing que pone hoy foco en la sidra Testaruda, piensa que “si bien esta bebida nace en el paraíso de la manzana Bariloche es uno de los grandes escenarios de la gastronomía patagónica y nacional. Aquí conviven y se potencian el turismo, la cocina de autor, la creación de productos regionales y propuestas innovadoras de experiencias. Esto es lo que también atrae de esta ciudad. Por ello es que decimos que aquí nuestra sidra puede dialogar con la gastronomía, el valor de origen, la calidad y la historia del producto”.

Por otro lado, que en este evento se haya degustado esta sidra envasada en porrones se intentó transmitir esa idea con que este sector viene trabajando desde hace años: que la sidra no es una bebida solo de celebración sino que hoy la puede descubrir un público distinto para que lo acompañe durante todo el año.

¿Qué exquisiteces se maridaron con la sidra? «Teníamos una sidra roja y otra verde y para contraponer con lo dulce de la bebida elegí un tapeo variado que incluyó charqui, truchas ahumadas y salchichas caseras de carne de cordero. El pan, de masa madre. El postre: crumble de manzanas cocinas a la sidra y una mouse de la sidra roja», comentó el chef anfitrión.

En definitiva, comentó Domínguez Fontán a «Yo Como», fue gratificante para todos «esta invitación a pensar la sidra desde una perspectiva diferente, no solo como bebida sino como una expresión de territorio, identidad regional y nueva forma de vivir la gastronomía».

Maru Avila, la bartender top de nuestra cordillera, se sinceró: «hay que sumarla a los tragos y cócteles que haga de ahora en más».

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Fotos del evento: Bianca González Grossi