Bombazo en Racing: Diego Milito echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Sudamericana

Gustavo Costas fue echado de Racing tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

Se terminó el ciclo de Gustavo Costas en Racing. Luego de la durísima eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Diego Milito tomó la decisión de despedir al entrenador.

La salida del DT se produjo días después del empate 2-2 frente a Caracas en el Cilindro, un resultado que dejó a la Academia sin chances de avanzar de ronda a falta de una fecha para el cierre del grupo. Racing terminó con apenas cinco puntos y protagonizó una de las mayores decepciones internacionales de su historia.

El golpe continental terminó siendo determinante para la dirigencia encabezada por Milito, que resolvió ponerle punto final al ciclo del entrenador pese a que en diciembre de 2025 le había renovado el contrato hasta fines de 2028.

La decisión es fuerte por el peso histórico del ciclo de Costas. El DT había asumido a comienzos de 2024 -aún con Víctor Blanco como presidente- y rápidamente quedó marcado a fuego en la historia reciente del club: condujo a la Academia a la conquista de la Copa Sudamericana 2024, cortando una sequía de 32 años sin títulos internacionales.

Además, meses después logró otro hito al conquistar la Recopa Sudamericana 2025 tras vencer a Botafogo. Ese mismo año llegó hasta la final del Torneo Clausura y estuvo a minutos de derrotar a Estudiantes, pero un gol agónico de Guido Carrillo llevó el partido al alargue y Racing terminó perdiendo en la tanda de penales.

Sin embargo, en 2026 su equipo nunca logró sostener la regularidad. En el Torneo Apertura finalizó octavo en la fase regular, eliminó a Estudiantes en La Plata en octavos de final y luego quedó afuera ante Rosario Central en cuartos. Además, no pudo ganar ningún clásico en toda la temporada y la racha negativa comenzó a profundizarse tras la derrota ante Independiente en el Libertadores de América, una caída que golpeó fuerte al plantel y marcó el inicio del declive futbolístico del equipo.

La eliminación frente a Caracas terminó siendo el golpe final para un ciclo que había comenzado con gloria y terminó envuelto en una fuerte crisis futbolística. A partir de este lunes, Sebastián «Chirola» Romero y Luciano Aued dirigirán las prácticas de manera interina hasta que la comisión directiva elija al nuevo entrenador. En tanto, Costas pasará por el Predio Tita a despedirse de los jugadores.