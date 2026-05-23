Desarticularon un kiosco narco en Viedma tras una denuncia anónima al 0800-DROGAS

Una denuncia anónima realizada a la línea 0800-DROGAS permitió iniciar una investigación que terminó con el desarme de un kiosco narco en un barrio de Viedma. El operativo fue llevado adelante por personal de la Policía de Río Negro y permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

La investigación estuvo a cargo del área de Toxicomanía de la Zona Atlántica y se extendió durante casi dos meses. Todo comenzó a partir de un llamado al 0800-333-4124, la línea gratuita y anónima destinada a denunciar actividades vinculadas al narcotráfico.

Con las pruebas reunidas durante las tareas investigativas, el Juzgado Federal de Viedma ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle 9 de la capital provincial, donde finalmente se comprobó la existencia de actividad relacionada con la venta de droga al menudeo.

El procedimiento contó con el apoyo del grupo especial COER y permitió identificar al principal investigado, un hombre de 40 años, quien quedó vinculado a una causa federal por infracción a la Ley de Drogas.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 17 envoltorios con cocaína fraccionada y lista para la venta, además de varios bagullos de marihuana. También encontraron una balanza digital de precisión, recortes de nylon utilizados para el armado de dosis, teléfonos celulares y más de 600 mil pesos en efectivo.

Otro de los elementos hallados en la vivienda fue un posnet de cobro electrónico que se encontraba en funcionamiento. El dispositivo será analizado en el marco de la investigación para determinar posibles movimientos económicos relacionados con la actividad ilegal.

Además, durante el operativo se constató que en el lugar también se comercializaban bebidas alcohólicas sin habilitación. Por este motivo intervino personal municipal del área de Comercio y Bromatología, que continuará con las actuaciones correspondientes.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la importancia de las denuncias anónimas y remarcaron que este tipo de procedimientos son posibles gracias al trabajo conjunto entre la comunidad, la Policía y la Justicia Federal para detectar y desarticular puntos de venta de droga en los barrios.

La causa continúa bajo investigación mientras se analizan los elementos secuestrados durante el allanamiento.