El aeropuerto de Chapelco se renueva por completo de cara a la temporada invernal

La estación aérea de Junín y San Martín de los Andes luce un renovado edificio más cómodo y espacioso (Neuquén informa)

La ampliación y remodelación del aeropuerto Aviador Carlos Campos ingresó en su etapa final y será inaugurada durante la primera semana de junio, según anunció el gobernador Rolando Figueroa a través de sus redes sociales.

La obra, que ya supera el 90% de ejecución, busca ampliar la capacidad operativa de la terminal aérea y reforzar la conectividad de la Región de los Lagos en vísperas de la temporada invernal.

Financiamiento e infraestructura de la terminal

El proyecto es ejecutado por el gobierno neuquino mediante NeuquénTur y la dirección provincial de Infraestructura Aeronáutica. La intervención incorpora más de mil metros cuadrados cubiertos y prácticamente duplicará la superficie destinada a los pasajeros.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la modernización permitirá mejorar la experiencia de los viajeros y acompañar el crecimiento turístico y comercial de la zona de influencia de San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Ahora habrá lugar para 180 pasajeros que podrán esperar sentados. Hasta ahora había nada más que 30 lugares (Neuquén informa)

La ampliación y remodelación integral de la terminal fue adjudicada a la empresa Nova Fusión SRL con una inversión pública provincial cercana a los 2.800 millones de pesos.

Impacto en la conectividad del sur neuquino

El gobernador Rolando Figueroa destacó en sus plataformas digitales el ritmo de los trabajos y enfatizó que “la ampliación del aeropuerto Chapelco ya supera el 90% de avance y va a permitir duplicar su capacidad operativa, fortaleciendo la conectividad de toda la Región de los Lagos del Sur”.

Sostuvo asimismo que su gestión impulsa obras estratégicas que generan más turismo, más empleo y nuevas oportunidades para Neuquén, logrando avanzar en las remodelaciones sin detener la operación diaria del aeropuerto y llegando a tiempo para la temporada invernal.

Por su parte, la ministra de Turismo, Leticia Esteves, reafirmó la importancia del proyecto y precisó que la ampliación del edificio de la estación aérea se suma a las mejoras de la pista de aterrizaje concretadas previamente.

Alianzas comerciales y proyecciones de mercado

En el plano de la conectividad internacional, la funcionaria provincial anticipó el interés de abrir nuevas rutas comerciales: “Gestionamos con la aerolínea Gol para ver la posibilidad de que empiecen a volar a Chapelco y también sumar una frecuencia directa hacia Neuquén Capital”.

La terminal aérea está ubicada en un punto estratégico entre Junín y San Martín de los Andes. Las autoridades remarcaron que el edificio original había quedado chico frente a la creciente demanda aérea y el flujo permanente de visitantes.

Finalmente, las especificaciones técnicas del plan operativo contemplan que las nuevas instalaciones de embarque optimizarán el flujo de pasajeros, permitiendo recibir cómodamente aeronaves comerciales de gran porte como el Boeing 737-800, con capacidad para más de 170 asientos.