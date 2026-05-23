River y Belgrano se miden en la gran final del Apertura: formaciones, hora y TV

River y Belgrano protagonizan la gran final del futbol argentino. En el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Millonario y el Pirata se verán las caras en un estadio lleno para definir al campeón del torneo Apertura. El encuentro se jugará este domingo, desde las 15:30, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión de las señales ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El Millonario llega a este partido luego de buen triunfo por 1-0 ante Rosario Central en las semifinales gracias al gol de penal del delantero Facundo Colidio.

Sin embargo, el enfrentamiento dejó secuelas en el equipo de Chacho Coudet debido a las lesiones que sufrieron el lateral derecho Gonzalo Montiel, el mediocampista Aníbal Moreno y el delantero Sebastián Driussi.

Ante este panorama, el DT determinó que sus reemplazantes serán Fabrizio Bustos y los juveniles Lucas Silva y Joaquín Freitas, respectivamente.

El conjunto de Núñez tuvo un comienzo irregular en el Apertura y alternó buenas y malas. La llegada de Eduardo Coudet que, más allá de la derrota en el Superclásico y de algunas victorias sin convencer en el juego, acomodó al equipo y lo dejó segundo en la Zona B con 29 puntos.

En el camino de los playoffs, River dejó en el camino con mucho sufrimiento a San Lorenzo por penales, mientras que en los cuartos de final derrotó sin problemas a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0.

En caso de quedarse con el triunfo, River obtendrá su trigésimo noveno título de Primera División.

Por su parte, Belgrano llega como la gran sorpresa a esta final, ya que si bien tiene un plantel experimentado y con varias figuras, muy pocos se imaginaban que se metería en la instancia decisiva.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski habían finalizado quintos en la Zona B, mientras que en los octavos de final vencieron a Talleres en el clásico de cordobés y en los cuartos de final le ganaron sin inconvenientes como locales a Unión de Santa Fe.

El gran golpe lo dieron en las semifinales, donde eliminaron con mucho sufrimiento a Argentinos Juniors en un encuentro donde lograron la igualdad en el último minuto, mientras que en los penales estuvieron a solo una ejecución de quedar eliminados y finalmente lograron dar vuelta la historia.

El Celeste llega con más descanso que River ya que no tuvo actividad entre semana -el Millo igualó con Bragantino por Copa Sudamericana-, pero tuvieron unos desgastantes 120 minutos ante Argentinos.

El foco del cuerpo técnico está puesto en Lisandro López, que sufrió una fuerte contractura ante el Bicho que lo obligó a salir. Pese a que no llega en plenitud física, el experimentado marcador central quiere estar en la final.

De esta manera, el Pirata, que fue protagonista en el episodio más oscuro de River ya que lo mandó a la B Nacional en el 2011, irá por su primer título de Primera División.

Las probables formaciones de River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili/Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricadro Zielinski.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 15:30

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium