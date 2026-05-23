La UIA celebró la baja de retenciones y reclamó que provincias y municipios acompañen la medida

La UIA reclamó que los gobiernos provinciales y municipales acompañen el proceso iniciado por Nación.

La Unión Industrial Argentina (UIA) respaldó la baja de retenciones para distintos sectores industriales anunciada por el Gobierno nacional y pidió que provincias y municipios también reduzcan la carga tributaria para mejorar la competitividad de las empresas.

A través de un comunicado difundido este sábado, la entidad industrial consideró que la eliminación gradual de los Derechos de Exportación (DEX) “va en el sentido correcto” y afirmó que la medida ayudará a fortalecer las exportaciones con valor agregado.

Según indicó la UIA, el reclamo había sido planteado días atrás durante una reunión entre representantes de la entidad y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda.

“La medida contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina”, sostuvo el documento. Además, remarcaron que se trata de “una medida clave para mejorar la competitividad del sector transable industrial”.

La organización presidida por Martín Rappallini recordó que el sector industrial aporta en promedio el 26,6% de los principales impuestos del país y consideró fundamental avanzar en la reducción de tributos distorsivos.

En ese marco, la UIA reclamó que los gobiernos provinciales y municipales acompañen el proceso iniciado por Nación.

“La competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado. Así como el Gobierno avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, resulta fundamental que provincias y municipios revisen la carga tributaria que afecta a las empresas”, señalaron.

Desde la entidad afirmaron que continuarán trabajando junto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales para avanzar en una agenda orientada a reducir costos y fortalecer la competitividad industrial.

La medida anunciada por el Gobierno incluye una reducción gradual de retenciones para sectores como la industria automotriz, petroquímica y de maquinaria. Según explicó Caputo, la baja comenzará en julio y se extenderá hasta junio de 2027, con una reducción mensual del 0,375% hasta eliminar completamente las alícuotas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el costo fiscal de la medida será de unos 25 millones de dólares en 2026 y de 115 millones de dólares en 2027.