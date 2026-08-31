¡Bombazo! Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Finaliza una de las etapas más grandes de la historia del fútbol argentino.

¡Fin de una era! A través de una carta publicada en redes sociales, Lionel Messi, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, comunicó que se retira de la Selección Argentina de Fútbol, cerrando así una de las etapas más gloriosas en la historia del deporte argentino.

Luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el futuro de la Pulga en el seleccionado era una incógnita. Más aún tras la dolorosa pérdida de su padre Jorge semanas atrás. En ese contexto y tras más de 20 años de representar con honores la albiceleste, el «10» decidió poner punto final.

GRACIAS PARA TODA LA VIDA 💙🇦🇷



El EMOTIVO video que subió Lionel Messi tras anunciar su retiro de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hvFgppoTXF August 31, 2026

Por cierto, el comunicado, según asegura el propio Messi, lo redactó el 21 de julio pasado, exactamente un día después de la derrota en la final de Nueva Jersey. Asegura el rosarino, que la muerte de su padre lo terminó de convencer en la decisión.

«Despues de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección«, comenzó diciendo el astro argentino.

«Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, sino que antes también. Siempre pelée y dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol», agregó.

«Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más nada para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar«, continuó expresando el rosarino en la emotiva carta.

El que todo lo pudo. Messi demostró y se demostró constantemente que el sueño era posible, aún cuando el destino deportivo le era esquivo. Ahora toca otra etapa, dar paso a las nuevas generaciones: «Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)», expresó.

«Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!«, recalcó el eterno capitán.

Messi debutó un 17 de agosto de 2005, cuando ingresó como suplente en un encuentro amistoso ante Hungría, aunque su estreno duró apenas 45 segundos en la cancha y se fue expulsado. Pasaron 21 años y sus ausencias en el seleccionado nacional fueron esporádicas, pero ahora comenzará una nueva era sin él como estandarte.

Culmina una de las etapas más grandiosas de la historia del fútbol argentino. La Pulga deja la Selección tras 207 partidos, 125 goles y los más grandiosos títulos que se pueden ganar: Copa América 2021 y 2024; Mundial 2022, Finalissima 2022, Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el Mundial sub-20 de Países Bajos 2005.

La carta completa de Lionel Messi

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.