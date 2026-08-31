El vestido marrón chocolate de Juana Viale: una fusión de sastrería y bohemia que marca tendencia
La conductora Juana Viale presentó un nuevo estilismo, en su programa dominical Almorzando con Juana. Apostó por un mini vestido marrón chocolate con escote corazón y pedrería, que combinó con sandalias nude y tobilleras de cuentas artesanales.
En la última emisión de Almorzando con Juana, la actriz y conductora Juana Viale captó la atención de la audiencia al lucir una propuesta visual que fusionó la sastrería de fiesta con detalles de estética bohemia.
Fiel a su impronta descontracturada pero sofisticada, Juana Viale eligió alejarse de las paletas clásicas de gala para apostar por tonos tierra profundos, estructurando un atuendo que equilibró textura, volumen y un contraste artesanal poco habitual en los formatos televisivos de mediodía.
Escote corazón y volados: la estructura del mini vestido marrón chocolate de Juana Viale
La pieza central del conjunto de Juana Viale fue un mini vestido marrón chocolate de diseño, sin mangas.
La parte superior destacó por su corpiño ceñido con efecto drapeado y un pronunciado escote corazón, delimitado en el borde por una guarda bordada en pedrería brillante en tono rosa viejo que aportó luminosidad al torso.
Para compensar la silueta entallada del busto, la falda corta incorporó volantes anchos en el ruedo, generando volumen y dinamismo en cada movimiento.
El matiz chocolate funcionó como un recurso sobrio y cálido, posicionando a los tonos marrones como una de las opciones más elegantes para eventos diurnos.
Sandalias nude y tobilleras de colores: el quiebre de estilo en el look de Juana Viale
El factor disruptivo del estilismo se concentró en los complementos elegidos por Juana Viale: en los pies, la conductora llevó unas sandalias nude con plataforma y tiras cruzadas sobre el empeine, un calzado neutro que alargó visualmente las piernas.
Sobre este básico formal, sumó un conjunto de tobilleras artesanales multicolores confeccionadas con hilos y cuentas en tonos rojo, verde, amarillo y azul, aportando un guiño folk al atuendo.
La propuesta se completó con un peinado pulido de efecto húmedo (wet look) peinado hacia atrás con raya al medio, prescindencia total de collares para despejar el escote y un maquillaje natural con labios neutros que mantuvo el foco en las texturas del vestido.
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