Cuándo podría ser el partido despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi anunció hoy su retiro de la Selección Argentina y rápidamente surgió la pregunta de si va a tener un partido despedida en el país.

El capitán aún no lo confirmó pero en AFA saben que es muy posible que quiera tener una última función en suelo argentino para que la gente lo despida.

La próxima fecha FIFA será especial ya que tendrá una ventana mayor a la de costumbre. Por calendario, abarca del 21 de septiembre al 6 de octubre.

Al ser más extensa, se permite que las selecciones organicen hasta cuatro amistosos en esos plazos. En principio, Argentina pensaba jugar dos o tres y existía la chance de hacerlos en el exterior pero el retiro de Messi podría alterar los planes.

La ventana siguiente será del 9 al 17 de noviembre y después ya sigue en el año 2027. Lo más lógico sería que el partido despedida de Messi sea lo más inmediato posible, a fines de septiembre.

El que optó por no tener partido despedida fue Ángel Di María. Tras su retiro luego de la Copa América 2024 recibió un homenaje pero no jugó. El caso de Messi supera al de todos.