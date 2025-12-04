Bombazo sobre Prestianni: decidido a volver a Argentina y jugar en River

River, que aún está a la expectativa sobre si jugará la Sudamericana o la Libertadores en 2026, se mueve en el mercado de pases y recibió un guiño trascendental desde Europa: Gianluca Prestianni está decidido a volver a Argentina y sumarse al Millonario.

El habilidoso mediocampista del Benfica, que fue una de las figuras de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile y debutó en la Mayor en el amistoso ante Angola, fijó su postura: quiere regresar al fútbol argentino y eligió al club de Núñez como su destino ideal para la próxima temporada.

Más allá de que tiene apenas 19 años, el exjugador de Vélez está decidido a cambiar de aire. Marcelo Gallardo ya dio el visto bueno para su posible incorporación. Ahora, se espera un cónclave entre su entorno y representantes de River para avanzar en la negociación.

En principio, el club de Núñez buscaría un préstamo para sacarlo del Benfica. Igual, también pesará la opinión de José Mourinho, su entrenador. Según se informó, en el Millo entienden que la negociación puede llevar tiempo, pero confían que en la presión del juvenil puede ser clave.

El extremo de 19 años había arrancado el año desde atrás en consideración pero la llegada de Mourinho y su buen Mundial Sub 20 lo hicieron participar de la mayoría de los encuentros a su regreso de la Albiceleste y de debutar con la Mayor en el amistoso ante Angola.

Recientemente, marcó un golazo ante Nacional en Madeira. Mientras, River se ilusiona con sumarlo como refuerzo para 2026.

