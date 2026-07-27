Río Negro definió el cronograma de pago de los haberes de julio 2026 para los estatales

El cronograma de haberes de los estatales rionegrinos se dio a conocer este lunes. Archivo

El gobierno provincial definió que el pago de los salarios correspondientes a los haberes de julio de los estatales de Río Negro se abonarán el sábado 1 de agosto.

El depósitos de los salarios a la administración pública se concretará en un solo día para todos los sectores. El sábado cobrarán docentes, porteros, policías, personal de salud, del servicio penitenciario, la ley 1844, Vialidad, legislativos, judiciales y trabajadores de organismos de control.

Los haberes de este mes llegan sin mejoras porque el aumento bimestral del Gobierno ya fue otorgado el mes pasado. En julio los salarios además llegaron con el depósito del sueldo anual complementario (aguinaldo) el mismo día.

El Gobierno dio a conocer la fecha de pago este lunes, en coincidencia con la medida de fuerza del gremio de los docentes Unter, que inició 48 horas de paro en el regreso a clases tras el receso invernal.

«Río Negro reafirma así una política que permite garantizar el pago de los salarios en tiempo y forma. La inyección de estos recursos llega de manera directa al bolsillo de miles de trabajadoras y trabajadores estatales, dinamiza el consumo y genera un impacto positivo en la economía de toda la provincia», destacó la Provincia en un comunicado de prensa.