«Falso»: Sheinbaum le respondió a Javier Milei tras las acusaciones de financiar una «campaña antiargentina»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes 27 de julio de forma tajante las acusaciones lanzadas por el mandatario argentino, Javier Milei, quien había asegurado que la administración mexicana participó en el financiamiento de una supuesta campaña de desprestigio contra la Argentina. Desde el Palacio Nacional, durante su habitual conferencia matutina, la jefa de Estado apeló a la política de no intervención de su país y remarcó que las afirmaciones del líder libertario carecen de sustento.

El cruce discursivo suma un nuevo foco de conflicto a la política exterior del Gobierno argentino, que en los últimos días escaló a su punto de mayor tensión con Brasil. Sin embargo, pese al fuerte intercambio de declaraciones, hasta el momento ni la Cancillería argentina ni la mexicana han emitido comunicados oficiales ni anunciado medidas formales, manteniendo el conflicto, por ahora, en un plano estrictamente retórico.

Claudia Sheinbaum le respondió a Javier Milei

La respuesta oficial de la mandataria mexicana llegó ante la consulta directa de la prensa. «Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo», sentenció Sheinbaum.

Lejos de dejar el tema ahí, la presidenta aseguró que es su propia gestión la que sufre constantes embates: «Aquí lo que hay es al revés, una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno. Pero nosotros no nos acostumbramos a meternos con otros países y pedimos lo mismo«.

En esa línea, reiteró que la política exterior mexicana se guía de manera irrestricta por el principio constitucional de autodeterminación de los pueblos y reclamó «respeto».

En medio de su exposición, Sheinbaum también aprovechó para marcar sus diferencias con otros regímenes de la región. La mandataria se distanció de la reciente decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de suspender las elecciones en su país: «Aquí hay elecciones cada seis años y revocación del mandato. Democracia, democracia y democracia», afirmó, aunque insistió en que cada país tiene su propia autodeterminación.

El origen del conflicto: las declaraciones de Milei

El enojo en el Palacio Nacional se desató tras una entrevista radial que Javier Milei concedió el último fin de semana a Radio Mitre. En un contexto marcado por la profunda crisis diplomática con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario argentino denunció una operación internacional en redes sociales para criticar a su gestión y el desempeño del país, vinculando esta supuesta ofensiva al reciente Mundial de Fútbol 2026.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil, el 25 % de los recursos salió de ahí”, disparó el Presidente argentino sin presentar pruebas. Inmediatamente, extendió la acusación hacia el norte del continente: «También está financiada por México y el Partido Demócrata de Estados Unidos. Son cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen».

Estas acusaciones se produjeron a escasas horas de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, motivado por los insultos que Milei profirió en un acto del bolsonarismo en San Pablo, donde calificó a Lula de «ladrón» y «presidiario», y apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La vez que Claudia Sheinbaum opinó del caso $LIBRA

La relación entre Sheinbaum y Milei ha estado marcada por diferencias políticas e ideológicas desde que ambos asumieron sus respectivos cargos. Como recordó la cadena C5N, la diplomacia entre ambos países ya había atravesado un episodio de fuerte tensión recientemente tras conocerse los detalles del escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

En aquella oportunidad, al ser consultada por la presunta participación del mandatario argentino en la promoción de dicho activo digital, Sheinbaum había manifestado una postura crítica: «De confirmarse, es sumamente grave».

Y advirtió que el caso ponía sobre la mesa «hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado… El asunto es cómo uno como presidente de un país promueve algo para beneficio privado».