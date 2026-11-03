Briatore bancó a Colapinto y mostró su bronca por lo ocurrido en México: «Es frustrante»

El italiano destacó lo hecho por el argentino a pesar del triste desenlace con la penalidad de 10 segundos.

Luego de quedarse sin nada tras el Gran Premio de México de Fórmula 1, el italiano Flavio Briatore, mandamás del equipo Alpine donde compite el argentino Franco Colapinto, expresó sus sensaciones sobre todo lo ocurrido durante el fin de semana en el “Hermanos Rodríguez”.

En primer término, Briatore destacó el buen desempeño mecánico del team con sus dos monoplazas, algo que lamentablemente terminó opacando la doble sanción que los dejó sin puntos.

“Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final. Tras las penalizaciones posteriores a la carrera, nos vamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima después de que ambos coches terminaran en los puntos”, declaró.

Luego, Flavio apuntó a la gran recuperación que evidenció el argentino luego de una larga racha de carreras complejas, con abandonos, problemas mecánicos y situaciones desafortunadas.

Franco, que venía de desertar en Singapur y Estados Unidos, logró en México cruzar la meta en el 8° puesto. Aunque, minutos más tarde, la sanción a Oscar Piastri lo situó por instantes 7°, hasta que la FIA dio a conocer la penalidad y la quita de puntos.

“Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas. Pierre también lo hizo bien. Por lo tanto, es frustrante no haber conseguido nada en esta carrera”, explicó Briatore, lejos de reprochar alguna mala acción del pilarense.

Vale recordar que Franco fue penalizado por no reducir lo suficiente la velocidad tras una bandera amarilla; un episodio poco claro y confuso dada la poca evidencia que la FIA mostró para argumentar su decisión.

Colapinto ya había sido penalizado por la misma razón en las pasadas carreras de Barcelona y Zandoort. En esa última competencia, la mirada de los jueces fue criticada mundialmente por especialistas y los propios protagonistas.