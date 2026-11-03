Traerán un puente modular del Ejército desde Neuquén para Pampa Linda

La Administración de Parques Nacionales (APN) confirmó que se movilizará un puente modular tipo Bailey para recuperar la conectividad vehicular con el área de Pampa Linda, en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi.

A fines de septiembre, una gran crecida en el río Manso Superior dañó los cimientos del último puente de la ruta provincial 81, que cedió hacia el agua y quedó inhabilitado para el paso vehicular. Desde entonces, se encuentran cerrados los circuitos turísticos del área Tronador y el acceso a los refugios de montaña de la zona.

Cada verano, ingresan a esa zona del parque por vía terrestre más de 250 mil personas, para disfrutar de los paseos y excursiones que ofrece el lugar. Desde la intendencia del Parque Nahuel Huapi informaron que «mientras continúan las tareas, el circuito a Cerro Tronador permanece cerrado hasta nuevo aviso».

Tras remover las maderas y materiales del puente dañado, los encargados de las obras trabajan en los distintos tramos del camino, desde el camping Los Rápidos hasta la zona del puente, para que las máquinas puedan ingresar y circular sin problemas durante la obra.

Pampa Linda: el puente original quedó dañado e inhabilitado tras la gran crecida del río Manso Superior. Foto: Gentileza.

Con una longitud de 30 metros aproximadamente, el puente modular tipo Bailey es una estructura metálica de ingeniería militar, prefabricado y portátil, que se instalará como una solución provisoria, para asegurar el tránsito vehicular durante la temporada de verano.

«Paralelamente, desde el Directorio de Parques Nacionales se inició el proceso para lanzar una licitación pública destinada a la construcción de un puente definitivo y sus obras conexas», informaron desde la intendencia.

El puente Bailey será provisto por la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino, de la ciudad de Neuquén, que además aportará los equipos de ingenieros y técnicos para las obras.

Desde la intendencia del Parque señalaron que «se trabaja en los accesos operativos, y en la vinculación del camino existente a la nueva ubicación», y que estas tareas «se encuentran en un 90% de ejecución y en condiciones suficientes para recibir la estructura a instalar».

Como parte de los trabajos, se reconstruirán los estribos de hormigón afectados por la crecida del río y se colocarán nuevas barreras hidráulicas para evitar socavaciones futuras.

También se instaló una nueva traza lateral, mediante el uso de camiones y maquinaria vial, para preparar el área donde se emplazará la nueva estructura.

«Los trabajos requieren una planificación cuidadosa, teniendo en cuenta las características del terreno y las condiciones variables del cauce del río», señalaron desde el Parque nacional Nahuel Huapi.

Además de los trabajos principales en el puente, también se están reacondicionando el trazado hacia el Ventisquero Negro y las estructuras del área del Saltillo de las Nalcas, que contaba con puentes y caminos de madera para la recorrida peatonal, que fueron afectados por las crecidas del río.