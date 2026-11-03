Grandes logros para el Club de Veteranas de Tenis Río Negro: clasificaciones a los Sudamericanos 2026 y 2027

La pareja de Acuña y Berastegui Pochat se consagró campeona en el Patagónico de Bahía Blanca. (Gentileza)

El Club de Veteranas de Tenis de Río Negro continúa cosechando éxitos y demostrando que el deporte y el compromiso son una verdadera filosofía de vida. Tras sus brillantes actuaciones en los torneos Patagónico y Nacional, representantes del club rionegrino consiguieron el boleto para representar a la provincia y al país en los próximos certámenes continentales.

Campeonas patagónicas +80 rumbo a Villa María 2026

En el 6° Torneo Patagónico disputado este año en Bahía Blanca, la pareja integrada por Griselda Acuña y Mónica Berastegui Pochat se coronó campeona en la categoría +80 años.

Luego del gran resultado obtenido, el próximo desafío será representar a Río Negro en el Torneo Sudamericano 2026, que se llevará a cabo en Villa María, Córdoba, del 12 al 15 de noviembre de 2026.

La categoría +40 también participó del Patagónico en Bahía Blanca. (Fotos Gentiliza)

Subcampeonas nacionales +75 clasificadas a Uruguay 2027

Por otra parte, se desarrolló el 42° Torneo Nacional A 2026 en la provincia de Tucumán, un evento multitudinario que contó con la participación de más de 850 tenistas de todo el país.

En este certamen, el equipo de la categoría +75 años del Club de Veteranas de Río Negro obtuvo un destacado 2° lugar.

El plantel subcampeón estuvo integrado por Nora Metrailler, Valeria Veroli, Silvia Galindo, Graciela Chambon, Norma García y Ester Casas.

Con esta destacada clasificación, el próximo desafío que tienen por delante será la participación en representación de Río Negro en el Torneo Sudamericano 2027, que se disputará en Uruguay.

La +50 años de Río Negro también fue parte del Patagónico.