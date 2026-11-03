La reserva ecológica de 500 hectáreas donde Brad Pitt produce más de 10 millones de botellas de vino al año

El actor adquirió la finca por US$60 millones y la transformó en un punto de producción sustentable.

El actor estadounidense Brad Pitt adquirió la finca Château Miraval, ubicada en la región francesa de la Provenza y la transformó en una reserva sustentable con producción vitivinícola. La misma cuenta con 500 hectáreas ubicada en la localidad de Correns y la inversión fue de US$60 millones.

La intención de la celebridad es clara: dejar de utilizar químicos sintéticos, herbicidas y pesticidad en la producción agrícola. El predio cuenta con bosques, olivares, campos de cultivo y un castillo histórico central donde se lleva a cabo las principales operaciones.

Cómo era la producción antes de Pitt

Previo a la adquicisión del actor, la producción promediaba las 150 mil botellas de vino anuales. Para cambiar de rumbo y apostar por un mayor volumen y combinarlo con la fabricación sustentable, Pitt selló una alianza con la familia Perrin, viticultores de largo recorrido en el mercado local.

Sumado a la búsqueda ecológica, fue el mismo intérprete quien definió los diseños de las etiquetas, los envases comerciales y es el encargado de la supervisión de los distintos pasos de elaboración. Con esta seriedad, la finca logró obtener las certificaciones bajo las denominaciones Côtes de Provence y Coteaux Varois, reconocidos sellos en el mercado del vino a nivel internacional.

El actor, lejos de invertir en un lugar de descanso, eligió incursionar en el mercado del vino con métodos ecológicos.

Aumento de ventas

El lanzamiento del rosado Miraval 2012, finalizado un año después, se tradujo en impacto comercial de manera inmediata. Tan solo en cinco horas, se vendieron seis mil botellas y otras 100 mil unidades fueron destinadas a comercios y restaurantes exclusivos de diversas partes del mundo, una muestra más de la calidad del producto.

En la actualidad, la venta de botellas aumentó al punto de vender 10 millones de botellas al año, una cifra que supera los números iniciales y que realza la apuesta de su dueño.

La finca se encuentra en la localidad de Correns, región de Provenza.

Disputas por el vino

Pese al éxito de ventas, el proyecto atravesó procesos judiciales. Originalmente, la compra había sido compartida con su expareja y actriz Angelina Jolie en 2008. Tras su divorcio, Jolie vendió su 50% de participación en la bodega a Tenute del Mondo. Esto provocó la respuesta de su exmarido, quien argumentó que había un acuerdo el cual prohibía la venta de acciones sin consentimiento mutuo.

La disputa por el control de la sociedad duró cuatro años de litigios en los tribunales. Mientras que Jolie defendía su derecho de venta, Pitt sostenía que el trato no se había respetado y sumó una demanda de US$35 millones por daños y perjuicios a la operación del viñedo.

Finalmente, Pitt logró victorias parciales respecto del juicio aunque actualmente continuan las disputas en torno a la sociedad. Más allá de las idas y vueltas legales, la finca no perdió valor ni tampoco perjudicó a la reputación de la marca.

Una apuesta que funciona

En la actualidad, se posiciona como una referencia en la economía regional francesa. La alianza entre Pitt y los Perrin es una muestra de ejemplo en el mercado vitivinícola. Lo que en 2008 inició como una inversión, continúa siendo un comercio agrícola de gran escala, donde se suman proyectos de aceite de oliva bajo estándares ecológicos.

La decisión de Pitt es un claro ejemplo en donde la sustentabilidad y la rentabilidad conviven a más de una década de su inicio. El actor consolidó un proyecto que mantiene los estándares sutentables que marcaron su viaje por el continente europeo.

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