Briatore y una curiosa crítica a Colapinto: «El año pasado estaba concentrado en los chismes»

Alpine cerró su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Mónaco, en el circuito urbano de Montecarlo, con resultados discretos en las prácticas libres. Franco Colapinto terminó 15° en ambas sesiones, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó 10° y 11°, respectivamente.

En ese marco, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, analizó el presente de sus pilotos y puso el foco en la evolución del argentino durante la temporada. «¡Le hemos puesto una batería nueva!», bromeó el dirigente italiano al ser consultado por el salto de rendimiento de Colapinto.

Luego, al referirse a su crecimiento respecto del año pasado, Briatore fue más contundente: «Franco es un chico joven, como todos estos pilotos que llegan a la Fórmula 1 con mucha presión. En aquel momento, el año pasado, si te acuerdas, no sabías si iba a terminar la temporada o no. No estaba realmente concentrado en pilotar; estaba concentrado en los chismes», señaló.

En esa línea, agregó: «Ahora se ha asentado y le cae bien a todo el equipo. Estamos muy contentos con el rendimiento que ha mostrado hasta ahora».

De todos modos, el directivo evitó anticipar un techo para el piloto de 23 años en la categoría: «No sabemos hasta qué punto es bueno Franco. Ya veremos, porque con todos estos jóvenes pilotos es difícil entender cuál es el límite. Tenemos todo el año para ver dónde estamos», sostuvo.

Por otro lado, Briatore también se mostró autocrítico respecto del presente de Alpine, pese a la mejora en las últimas carreras: «Estamos mejor, pero no estoy contento con la situación actual. Deberíamos haberlo hecho mejor con lo que tenemos. McLaren y Mercedes usan el mismo motor y estamos a seis o siete décimas. Estamos mejorando, pero no como yo quiero», concluyó.