La economía volvió a frenarse en mayo y se desacelera la recuperación

La economía volvió a frenarse en mayo y no consigue consolidar la recuperación que promete el gobierno. La actividad en el quinto mes del año cayó 0,5% contra abril y sumó el tercer período del año con resultado negativo. En la comparación interanual se verificó un alza de 0,2% con una marcada desaceleración, ya que venía de progresos de 6,2% y 1,7% en los dos meses previos.

La economía se frenó otra vez en mayo

De esta forma, el acumulado anual de los primeros cinco meses se redujo a 1,7%, luego de haber cerrado el primer cuatrimestre con una mejora de 2,2%.

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difunde el INDEC en forma mensual a modo de adelanto de la evolución del PIB que se difunde de manera trimestral.

Este resultado responde a un cambio de dinámica en los diferentes sectores. En ese sentido, resalta el sector agropecuario, con una suba de apenas 4,6%, una vez que pasó el efecto directo de la cosecha gruesa.

El segmento de mejor performance sigue siendo el de “mineras y canteras”, que mide la extracción de petróleo y gas, que en mayo avanzó 15,7%, el tercer crecimiento más fuerte en un año.

Diferente le fue a la industria en general, que sufrió otra caída, en este caso de 5,6%. De los últimos doce meses, 11 los cerraron con números en rojo.

En tanto, la construcción, otro de los sectores más dinamizadores de la economía, mostró una mejora de 1,9%, que recupera en parte el 1,8% que había perdido en abril. Tanto el Gobierno como el sector privado esperan un repunte sostenido en este rubro a partir de las concesiones de obra pública. En ese sentido, este miércoles se abrieron los sobres para la licitación de la segunda etapa de privatizaciones: 3.900 kilómetros de corredores viales.

Con el consumo deprimido, el comercio mayorista y minorista se redujo 4,3%. En los primeros cinco meses del año, cuatro culminaron con retrocesos.

Lo mismo sucedió con “restaurants y hoteles”, en los que se verificó una contracción de 1,9%.

En tanto, el sector financiero acentuó la desaceleración que había mostrado en los meses anteriores y apenas mejoró 1,5%, la menor variación desde diciembre de 2024.

Una mejora significativa se observó en la producción de “luz, gas y agua”, que avanzó 8%, en este caso a partir de una mejora estacional.

Con una leve tilde verde se suman “transporte y comunicaciones” (0,6%) y la actividad inmobiliaria (0,4%).

La mayor caída se observó en la pesca, que en mayo se desplomó 29,3%, que se sumó al 28,4% que había sufrido en abril.

El Gobierno y las consultoras privadas estiman que 2026 cerrará con un crecimiento del PIB de 3,5%, pero el dato de mayo enciende una luz amarilla.

Cabe recordar que el ministro de Economía, Luis Caputo, había prometido justo en mayo que el país estaba próximo a iniciar los “mejores 18 meses” de esta etapa.

Por su parte, el viceministro, José Luis Daza, insistió en que el equilibrio macroeconómico permitirá consolidar la recuperación. “Estamos creando las condiciones para que mejore el empleo, para que mejoren los salarios y para que mejore el ingreso de toda la población”, dijo el funcionario.

Daza espera que en los próximos se produzca una mejora en los indicadores de riesgo país que provoque una baja de la tasa de interés para favorecer la financiación de proyectos.

Durante una entrevista radial en la mañana, el funcionario rechazó el concepto de que la economía está estancada, pero por la tarde el INDEC reveló datos diferentes.

“Acá hay un programa consistente que nos lleva a la estabilización, y esa estabilización es la que nos va a permitir seguir subiendo los salarios reales y el empleo”, afirmó.

Para afianzar los conceptos optimistas, Daza aseguró que las reformas impulsadas por el Gobierno permitirán aprovechar plenamente el potencial productivo de la Argentina.

«Argentina va a ser el país que más crezca en Occidente, posiblemente en el mundo en las próximas décadas», afirmó y sostuvo que la eliminación de regulaciones y trabas a la inversión será determinante para consolidar ese proceso.

En consecuencia, pese a que los números siguen sin ser contundentes, el Gobierno mantiene su política a rajatabla, sin que exista la posibilidad de imprimir algún cambio.

El resultado de mayo vuelve a mostrar que se profundiza la heterogeneidad del crecimiento (concentrado en tres sectores) y que no hay indicios del derrame que pregona el gobierno.

Corresponsalía Buenos Aires