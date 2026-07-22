Murió un trabajador rural de Chile que habría sido arrastrado por un río en medio del fuerte temporal

Un trabajador rural de Chile murió tras ser presuntamete arrastrado por el río Copiapó, en la comuna de Tierra Amarilla, en medio del fuerte temporal que afecta a la región de Atacama. Su cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este miércoles y el caso suma una nueva víctima fatal a las 13 informadas por Senapred en su último reporte.

El alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, confirmó el fallecimiento del trabajador durante un balance de la emergencia realizado esta mañana.

Cómo habría ocurrido la muerte del trabajador agrícola en Chile

Según informaron medios locales, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Copiapó y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional concurrieron hasta el sector de Pabellón Bajo para realizar las primeras diligencias por el hallazgo del cuerpo.

El comisario Andrés Bugueño explicó que, de acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría intentado cruzar el río Copiapó durante la noche. El aumento del caudal provocado por las intensas lluvias habría arrastrado al hombre, cuyo cuerpo fue localizado horas más tarde.

La región centro de Chile es la mayor afectada por el temporal.

Las diligencias realizadas en el lugar determinaron que no habría intervención de terceras personas. La posible causa de muerte es asfixia por inmersión, aunque deberá ser confirmada mediante la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal. Desde la Fiscalía de Atacama informaron que la víctima era un hombre adulto de nacionalidad boliviana.

El temporal en Atacama mantiene los riesgos por lluvias, nieve y crecidas

El fallecimiento ocurrió mientras Tierra Amarilla enfrenta una emergencia marcada por las intensas precipitaciones y nevadas. La situación también provocó problemas de conectividad y dejó a familias aisladas en distintos sectores.

El alcalde Cristóbal Zúñiga advirtió que uno de los principales riesgos para los próximos días está relacionado con nuevas lluvias sobre la nieve acumulada en sectores cordilleranos. Según explicó, esto podría generar aluviones, desprendimientos de masas, activación de quebradas y nuevos cortes de caminos.

Por eso, las autoridades mantienen el monitoreo de la emergencia en distintos puntos de la Región de Atacama mientras continúan las tareas de rescate, despeje de rutas y asistencia a las familias afectadas.