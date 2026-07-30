La divertida reacción de Mirtha Legrand tras ver los besos de Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe en Secreto en la montaña

Mirtha Legrand asistió a una función de Secreto en la montaña y sorprendió al público con una divertida reacción al referirse a las escenas de besos entre Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

Al finalizar la obra, la conductora bromeó: «Estoy tratando de reponerme de todos esos besos que se acostumbran a dar», lo que despertó risas y aplausos entre los presentes.

La histórica presentadora presenció la función en el Multiteatro, donde fue recibida con una ovación por parte del público. Tras el cierre de la obra, el elenco la invitó a subir al escenario para compartir unas palabras con los espectadores.

El elogio de Benjamín Vicuña y la invitación de Mirtha

Antes de cederle el micrófono, Benjamín Vicuña destacó la presencia de Legrand y recordó el vínculo profesional que los une.

«Además de que todos ustedes saben que es una mujer increíble, inteligente, curiosa, hermosa y talentosa, es buena compañera», expresó el actor. Luego agregó: «Compartimos la serie La Dueña hace mucho tiempo».

Después de su comentario humorístico sobre los besos de la obra, Mirtha Legrand felicitó a los protagonistas y al resto del elenco.

«Están maravillosos, fue un placer haber venido», aseguró. Además, aprovechó el momento para invitar a Vicuña a su programa: «Te espero en mi programa el sábado».

Qué dijo Mirtha Legrand sobre Secreto en la montaña

La conductora también elogió la puesta dirigida por Javier Daulte y recomendó el espectáculo al público.

«Fue una noche inolvidable de buen teatro. Felicitaciones y gracias al público por tanto amor que me dan. Es un espectáculo altamente recomendable», afirmó.

Secreto en la montaña, protagonizada por Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe, Laura Paredes y Roberto Castro, adapta la reconocida historia de dos vaqueros que desarrollan una relación amorosa en el oeste de Estados Unidos durante la década de 1960, atravesada por los prejuicios sociales de la época.