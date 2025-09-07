Buenas actuaciones de palistas regionales en el Mundial de canotaje de Hungría

Los mejores palistas del planeta se reunieron este fin de semana en Gyor, Hungría, para darle forma al Mundial de canotaje de maratón donde hubo buenas actuaciones de los representantes regionales que formaron parte de la selección argentina en el evento.

El choelense Julián Salinas tomó parte de tres competencia a lo largo del fin de semana, destacándose principalmente en la prueba donde había fijado su objetivo mundial: el K1 Sub23. El último ganador de la Regata del Río Negro finalizó cuarto entre 26 palistas, y quedó a sólo 23 segundos del tercero, el húngaro Zalan Peli. La carrera, que tuvo una distancia de 23,5 kilómetros, fue ganada por el danés Phillip Knudsen escoltado por el entrerriano Pedro Agustín Ratto, que se colgó la medalla de plata, la única de la delegación argentina en el Mundial.

Salinas, que venía de ganar la medalla de plata en el último Descenso del Sella en España, también tomó parte del K1 short race (3,6 kilómetros), una modalidad que no es de su especialidad. Aún así terminó segundo en su serie entre 20 palistas, pero en la final sintió el esfuerzo y terminó 14°. También corrió el K1 senior en la distancia larga (29, 2 kilómetros), donde finalizó 12° entre los 26 mejores palistas del mundo con sólo 22 años.

Por otro lado, los jóvenes representantes de la Legión Neuquina de Canotaje, Francisco Leiva y Cristian Esparza terminaron octavos en la categoría K2 junior, en una gran actuación. Los chicos entrenador por Agustín Montecino clavaron un tiempo de 1h32m18s y quedaron a 3m41s de los ganadores, los húngaros Zarand Lanczi y Kevin Budai.

Leiva y Espanza, junto a su entrenador Agustin Montecino en Gyor, Hungría.

Fue una actuación consagratoria para los jóvenes neuquinos, que por primera vez fueron a un Mundial de canotaje y estuvieron a la altura de la exigencia entre las 26 mejores duplas juniors del planeta.

Entre los palistas regionales que compitieron entre los master, una vez más la figura destacada de la selección argentina fue la roquense Cecilia Collueque, que se colgó la medalla de plata en el K1 damas (40-44 años), una prueba que cubrió una distancia de 14, 3 kilómetros.

El de Hungría fue el octavo mundial para Cecilia, que arribó detrás de la sudafricana Bridgitte Hartley y por delante de la también sudafricana Pippa McGrego. Collueque sumó su quinto podio mundialista en master, donde consiguió tres oros y dos medallas plateadas.