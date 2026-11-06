Buenas noticias para Boca: ningún titular fue convocado por su selección para la fecha FIFA

Por más de que en Boca todas las miradas están puestas en el partido de este sábado frente a Defensa y Justicia, en el que puede consagrarse campeón de la Liga, el Xeneize recibió buenas noticias de cara a los compromisos decisivos que tendrá por delante, ya que ninguno de sus titulares fue convocado por su selección para la próxima fecha FIFA.

La principal preocupación pasaba por Miguel Merentiel y Álvaro Montero, quienes integraban las prelistas de Uruguay y Colombia, respectivamente. Sin embargo, ninguno apareció en las nóminas definitivas de sus seleccionadores, Diego Forlán y Néstor Lorenzo, por lo que estarán a disposición de Rodolfo Arruabarrena.

La decisión también podría estar vinculada con la buena relación que Juan Román Riquelme mantiene con ambos entrenadores. Tanto Forlán como Lorenzo conocen el contexto de los futbolistas y la importancia de los compromisos que afrontará Boca en las próximas semanas, un factor que pudo haber influido a la hora de definir las convocatorias.

En el caso de Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos también estaban en consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, pero hace varios días se confirmó que no serían parte de la convocatoria. De esta manera, el entrenador xeneize tampoco tendrá que lamentar ausencias por ese lado.

Así, Arruabarrena podrá contar con todos ellos para las semifinales de la Copa Argentina frente a Banfield, que se disputarán el sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Además, podrán viajar a Barranquilla junto al resto de la delegación, sin tener que sumarse más tarde por sus compromisos internacionales, para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

La única convocatoria internacional del plantel llegó por parte de Chile, que citó a Williams Alarcón. De todas maneras, el mediocampista no es una de las piezas habituales del once titular del Vasco, por lo que su citación no representa una baja de peso para el equipo.

De esta manera, Boca podrá afrontar el tramo más importante de la temporada con prácticamente todo su plantel a disposición. Primero buscará quedarse con la tabla anual ante Defensa y Justicia, luego irá por un lugar en la final de la Copa Argentina y, finalmente, tendrá el gran desafío de la Sudamericana en Colombia.