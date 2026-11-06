Cruces por el desplazamiento de una trabajadora en el municipio de Bariloche

La trabajadora desplazada a otra área por la Junta de Disciplina de la municipalidad de Bariloche cumplía funciones en el Juzgado de Faltas II, que tiene sede en la terminal. Archivo

El corrimiento de área de una trabajadora de planta permanente que ejercía un cargo jerárquico en el Juzgado de Faltas II del municipio de Bariloche motivó un nuevo cruce entre el gremio Soyem, que denunció la situación como una irregularidad, y el Ejecutivo que defendió la medida adoptada por la Junta de Calificación y Disciplina.

La conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche (Soyem) junto a los trabajadores del organismo y el juez de Faltas 1, que actualmente subroga el Juzgado II, Gustavo Contín, exhibieron la situación ante la prensa esta mañana y señalaron presuntas irregularidades no solo en el desplazamiento de la trabajadora sino también en la incorporación de dos agentes contratados políticos con funciones definidas por el intendente Walter Cortés.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que el desplazamiento a otra área de la trabajadora fue una decisión “por unanimidad” de la Junta de Disciplina que atendió una presentación por presunta violencia laboral en el interior del organismo en la que se responsabilizaba a la empleada de planta permanente que ejerce la secretaría del Juzgado desde que se creó en 2006.

Brenda Morales, secretaria general de Soyem (centro) y Gustavo Contín, juez de Faltas de Bariloche, cuestionaron el desplazamiento de una trabajadora.

Brenda Morales, secretaria general del gremio, afirmó que se realizó una denuncia en el Tribunal de Contralor por la “contratación directa de dos personas, una de ellas con función política enviadas por el Ejecutivo y no pedidas por el área”.

La dirigente sindical indicó que en el Juzgado de Faltas II, que se ocupa de las cuestiones de tránsito y cuenta con 12 empleados, “nunca hubo un funcionario político adentro, no se puede hacer porque tiene que ser un organismo independiente”, señaló.

La vinculación de estas incorporaciones con el desplazamiento de la trabajadora de planta permanente fue asociada por Morales con que la denuncia por presunta violencia laboral fue realizada por la mujer funcionaria política, Miriam Flores, que designó el intendente. Indicó que se presentó «documentación adulterada» para dar inicio a un sumario.

Martín Domínguez, asesor del intendente, confirmó a este diario que la denuncia fue originada por la funcionaria designada por el Ejecutivo por situaciones de “violencia” contra su persona desde su incorporación.

El juez Contín remarcó que el apartamiento de la empleada de planta permanente genera inconvenientes operativos en el Juzgado de Faltas II porque “es la persona que maneja operativamente el tribunal”.

Los trabajadores del Juzgado que también participaron de la conferencia de prensa dijeron que nunca tuvo problemas de conducta la persona desplazada y tenía la mejor valoración de sus compañeros.

Soyem anticipa judicialización por el pase a planta

Luego de la ratificación del veto del intendente Walter Cortés a la creación de una comisión para analizar el pase a planta permanente, Morales anunció que el Soyem irá a la Justicia. “Al Ejecutivo no le gustan los controles, es una comisión de trabajo conjunto para ver quién está apto para pasar a planta permanente”, señaló.

Reiteró una denuncia que ha hecho el gremio en otras ocsiones referida a que el Ejecutivo “no respeta los circuitos administrativos”.