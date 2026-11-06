La causa de Manuel Adorni cambia de rumbo: Pollicita descartó el enriquecimiento ilícito y pidió investigar una posible evasión

La causa contra Manuel Adorni suma un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la investigación -iniciada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano- deje de tramitarse como presunto enriquecimiento ilícito.

Descartan enriquecimiento ilícito en la causa contra Manuel Adorni: ¿qué implica el dictamen?

En el dictamen revelado por Infobae, Pollicita requirió al juez Ariel Lijo declinar la incompetencia del fuero federal y derivar las actuaciones a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar posibles delitos tributarios.

La investigación examinó el patrimonio del ex jefe de Gabinete de Javier Milei durante el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Según la información publicada por el sitio bonaerense, la Fiscalía había detectado gastos por más de 400.000 dólares -en su mayoría abonados en efectivo- destinados a la compra de un lote en un barrio privado, obras de remodelación, mobiliario, escrituración de inmuebles, alquileres temporarios y cuotas escolares, además de una diferencia de más de $43 millones entre ingresos comprobados y gastos ejecutados.

Frente a la intimación patrimonial, la defensa del funcionario justificó el origen del capital en una inversión en Bitcoin realizada entre los años 2014 y 2018. Según esa presentación, la liquidación de dichos activos generó 591.544 dólares que se conservaron posteriormente en efectivo.

El dictamen técnico de la Policía Federal Argentina confirmó después que la defensa tiene actualmente el control criptográfico de las ocho direcciones de Bitcoin aportadas y que las billeteras registraron actividad en el período señalado. Si bien la cadena de bloques no permite acreditar la identidad de quien operó las billeteras en esos años, la Fiscalía determinó que la hipótesis planteada por la defensa resulta técnicamente consistente y que los ingresos formales acumulados por el matrimonio en ese lapso hacían viable la escala de la inversión.

Debido a que la figura penal del enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado se produzca con posterioridad a la asunción del cargo público y que no se hallaron elementos para vincular los fondos a un acto de la función, la Fiscalía descartó sostener esa acusación. Sin embargo se remarca que la resolución no constituye un sobreseimiento, ya que el dictamen detectó indicios de activos y divisas que se habrían mantenido al margen de las declaraciones fiscales ante los organismos de control.

El pedido de pase al fuero Penal Económico busca determinar si existió evasión tributaria en impuestos como Ganancias o Bienes Personales. En paralelo, Pollicita requirió extraer testimonios para que se analice la conducta de desarrolladores inmobiliarios y contratistas involucrados en las operaciones en efectivo, y solicitó girar actuaciones al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar la actuación de la escribana interviniente en la firma de las escrituras. La decisión final sobre el cambio de fuero queda ahora en manos del juez Ariel Lijo.