Netflix estrenó Palomas negras 2: la serie de espionaje de 6 capítulos con Keira Knightley que promete atraparte

Netflix sumó a su catálogo uno de los estrenos más esperados de noviembre de 2026: la segunda temporada de Palomas negras (Black Doves), el thriller británico de espionaje protagonizado por Keira Knightley que combina secretos políticos, asesinatos, traiciones y una peligrosa doble vida.

La producción regresó a la plataforma este jueves 5 de noviembre con seis nuevos capítulos, disponibles para quienes quieran disfrutar de una maratón durante el fin de semana. La historia retoma los acontecimientos de la primera temporada y promete aumentar la tensión con nuevas amenazas, personajes y conspiraciones.

Según confirmó Netflix a través de su sitio oficial Tudum, la segunda entrega vuelve a reunir a Knightley con Ben Whishaw, mientras incorpora figuras reconocidas como Neve Campbell y Ambika Mod.

De qué trata Palomas negras 2, la serie de Netflix con Keira Knightley

La historia sigue a Helen Webb (Keira Knightley), una mujer que aparenta llevar una vida familiar perfecta en Londres, pero que en realidad trabaja como espía para una organización clandestina conocida como Palomas Negras.

Su misión consiste en obtener información confidencial de personas poderosas y transmitirla a la red de espionaje para la que trabaja.

En la segunda temporada, la situación se vuelve todavía más peligrosa: su marido, Wallace Webb, está a punto de convertirse en primer ministro británico, lo que coloca a Helen en una posición privilegiada para acceder a secretos de Estado, pero también aumenta el riesgo de que descubran su verdadera identidad.

Al mismo tiempo, su misteriosa superiora, la señora Reed, queda involucrada en una conspiración que amenaza su posición dentro de la organización.

Ante este escenario, Helen vuelve a encontrarse con Sam Young (Ben Whishaw), su mejor amigo y un asesino a sueldo, que atraviesa una etapa complicada de su vida.

Juntos deberán enfrentarse a nuevos enemigos, descubrir quién está detrás de la conspiración y decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a las personas que aman.

Cuántos capítulos tiene Palomas negras 2 en Netflix

La segunda temporada de Palomas negras tiene seis episodios, al igual que la primera entrega.

Los nuevos capítulos se estrenaron juntos el 5 de noviembre de 2026, por lo que la temporada completa ya está disponible en Netflix.

Se trata de una opción para quienes prefieren las series cortas, con una historia de suspenso que puede verse durante un fin de semana.

La ficción combina escenas de acción, intriga política, humor negro y conflictos personales, con una trama que se desarrolla principalmente en Londres.

Quiénes actúan en Palomas negras 2: el elenco completo

La segunda temporada recupera a sus protagonistas principales y suma nuevos personajes que tendrán un papel importante en la historia.

Entre los actores confirmados se encuentran:

Keira Knightley: Helen Webb, la protagonista que lleva una doble vida como espía.

Helen Webb, la protagonista que lleva una doble vida como espía. Ben Whishaw: Sam Young, su mejor amigo y asesino a sueldo.

Sam Young, su mejor amigo y asesino a sueldo. Sarah Lancashire: la señora Reed, responsable de supervisar a Helen.

la señora Reed, responsable de supervisar a Helen. Andrew Buchan: Wallace Webb, el marido de Helen.

Wallace Webb, el marido de Helen. Ambika Mod: Laila, una agente que se incorpora a una de las misiones.

Laila, una agente que se incorpora a una de las misiones. Neve Campbell: Cecile Mason, una enviada estadounidense vinculada con el ámbito de la defensa.

Cecile Mason, una enviada estadounidense vinculada con el ámbito de la defensa. Babou Ceesay: el señor Conteh, un directivo de la organización.

el señor Conteh, un directivo de la organización. Sam Riley: Patrick, un hombre misterioso que ofrece ayuda a Sam.

También regresan Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland y Gabrielle Creevy, entre otros integrantes del elenco.

La incorporación de Neve Campbell, reconocida por la saga Scream, es una de las novedades destacadas de esta segunda temporada.

Qué pasó en la primera temporada de Palomas negras

La primera entrega presentó a Helen Webb como una mujer casada con un político británico que, en secreto, trabaja para una organización dedicada a obtener y comercializar información confidencial.

Su vida comienza a desmoronarse cuando su amante es asesinado y ella queda involucrada en una peligrosa investigación.

Para protegerla, la organización recurre a Sam Young, un antiguo amigo que trabaja como asesino a sueldo.

A medida que avanzan los episodios, ambos descubren una trama criminal que involucra a figuras poderosas y pone en riesgo sus propias vidas.

La temporada terminó con varios conflictos abiertos, especialmente relacionados con las lealtades de Helen, el futuro político de su marido y las consecuencias de las decisiones de Sam.

La segunda entrega retoma esos conflictos y profundiza en el funcionamiento de la organización Palomas Negras, mostrando nuevas rivalidades y secretos que podrían cambiarlo todo.

Por qué ver Palomas negras en Netflix este fin de semana

Uno de los principales atractivos de la serie es su combinación de espionaje, suspenso y drama personal.

A diferencia de otras producciones centradas exclusivamente en operaciones secretas, Palomas negras también explora las relaciones afectivas de sus protagonistas y las consecuencias de vivir permanentemente entre mentiras.

Keira Knightley interpreta a una mujer que debe equilibrar su matrimonio, su familia y su trabajo como espía, mientras Ben Whishaw aporta un personaje marcado por su pasado y sus conflictos emocionales.

La producción fue creada por Joe Barton y mantiene una estética de thriller británico, con escenarios londinenses, conspiraciones políticas y giros inesperados.

Para quienes disfrutan de las historias de agentes secretos, identidades ocultas y traiciones, los seis capítulos de la segunda temporada de Palomas negras ya se encuentran disponibles en Netflix.