Cada vez más cerca: Alpine tiene lista la renovación de Colapinto para la F1 2026

Mejor si es cerca de su país. Algo así deben pensar en Alpine para terminar de definir la renovación de Franco Colapinto para la temporada 2026. En esta pausa de 10 días rumbo al Gran Premio de Brasil se espera el anuncio de la extensión del contrato entre el piloto argentino y Alpine.

Según una publicación de Motorsport.com, los representantes del patrocinador más importante que apoya a Franco estuvieron presentes en el paddock del autódromo Hermanos Rodríguez de México: el acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente.

Durante el mismo fin de semana del Gran Premio azteca, el piloto de 22 años fue consultado sobre si se sentía en un mejor lugar respecto a su futuro de cara a la próxima temporada. «Sí, creo que solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. Para ser sincero, no quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado», dijo.

Alpine valora la progresión de Colapinto

La complicada realidad de Alpine, que ha dejado a Colapinto y Pierre Gasly luchando prácticamente entre ellos por las últimas posiciones en los recientes grandes premios, ha dificultado que quienes no siguen de cerca la situación puedan valorar adecuadamente el trabajo del argentino. Alpine tiene todos los datos y valora la progresión que tuvo el piloto que nació en Pilar.

Tras un comienzo difícil, en la segunda mitad de la temporada los avances de Colapinto han sido concretos, con un ritmo igual o mejor al de Gasly tanto en clasificación como en carrera. Y si bien tuvo competencia interna con Paul Aron y un Jack Doohan que aún seguía intentando recuperar desde fuera un lugar como titular, finalmente Colapinto convenció al equipo de que merecía la renovación.

Colapinto y las señales de continuidad

Colapinto fue consultado sobre cómo se diferencia su situación actual en la Fórmula 1 respecto a la de hace un año, cuando debutó con Y en su respuesta, dejó entrever que todo avanza bien de cara al futuro.

«Creo que es bastante diferente. Por un lado, estoy intentando trabajar con el equipo y entender muchas cosas para el próximo año y la próxima temporada. Estoy trabajando muy bien con los ingenieros y los mecánicos, y sé que voy a seguir trabajando con los mismos en el futuro”, afirmó. Y remató: “Nos estamos preparando para el futuro, y eso siempre es algo positivo«, finalizó.