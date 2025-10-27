El elogio de Alpine a Colapinto luego del complejo GP de México: “Todo el mérito…”

Franco y Pierre, antes de arrancar la prueba en el trazado azteca. No fue una buena carrera, pero el equipo los banca. (AP)

La escudería Alpine volvió a sufrir una jornada complicada en el autódromo Hermanos Rodríguez de México, escenario de la vigésima cita de la temporada 2025 de F1. No acertó con la estrategia y tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto terminaron en el fondo de la clasificación, pero Steve Nielsen, director deportivo del equipo, se hizo cargo de la situación.

Franco Colapinto salió desde el último lugar y sufrió un trompo en los primeros metros cuando Lance Stroll le cerró la pista. Se recuperó y completó un muy extenso primer stint de 48 vueltas con neumáticos duros, para luego cambiar a los blandos, momento en el que aprovechó su diferencia de ritmo para alcanzar a Gasly. Sin embargo, las banderas azules y una neutralización con un Virtual Safety Car le impidieron pasarlo, como ocurrió, con polémica incluida, en Austin.

Pierre Gasly arrancó 18° y logró avanzar un par de posiciones al inicio, solo para caer nuevamente en el clasificador poco después, en una carrera donde el francés inició con neumáticos medios y luego cambió a los blandos para un largo stint final de 37 vueltas, más que ningún otro piloto con ese compuesto.

“El coche era complicado de manejar”

«Sabíamos que sería una complicado y se confirmó. Todo el mérito debe ir tanto a Pierre como a Franco por darlo todo en una situación difícil. El coche era complicado de manejar y prácticamente no había nada por lo que pelear en pista«, reconoció Nielsen.

Nielsen se hizo cargo y apuesta a mejorar en San Pablo. (Alpine)

«En cuanto a la estrategia, nos adaptamos a mitad de carrera y arriesgamos con Pierre al cambiar al compuesto blando, mucho antes de lo óptimo, tras ver que otros coches lograban hacer que los neumáticos duraran más de lo esperado. En ese momento, sabíamos que Franco con los duros duraría más y que ambos coches eventualmente se encontrarían hacia el final de la carrera», agregó.

La polémica de Austin sigue en el ambiente

Después de la controversia en torno a las órdenes de equipo y el posterior adelantamiento de Colapinto a Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos, Nielsen declaró que en México dieron les dieron la chance de luchar entre ellos.

«Con los líderes acercándose con banderas azules, gestionamos ambos coches de manera igual y cuidadosa para no interferir con quienes nos estaban doblando. Les dimos la oportunidad de competir al menos por posiciones sin asumir riesgos innecesarios«, comentó el director deportivo de Alpine.

Y cerró: «Ha sido un fin de semana complicado para el equipo. Bien hecho a todos en pista y en las fábricas por sus esfuerzos continuos, y nos reorganizaremos la próxima semana antes de San Pablo«.