Campeón y crack: Kimi Antonelli rechazó usar el número 1 en homenaje a Ayrton Senna

Kimi Antonelli es el campeón de la Fórmula 1 2026, logró la corona cuatro fechas antes del cierre del calendario y camino al Gran Premio de Brasil, ya tomó la primera decisión como el mejor: en la próxima temporada no usará el N° 1.

Con apenas 20 años, el italiano se transformó en el campeón más joven en la historia (rompió el récord de Sebastian Vettel, quien se consagró en 2010 con 23 años y 134 días) y al toque anunció que seguirá con el 12 el eño que viene.

«El 12 es especial para mí»

En una entrevista exclusiva con Motorsport, Kimi explicó: «Me quedaré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí. También es una forma de mantener los pies sobre la tierra, de seguir siendo humilde“.

Y redobló la apuesta. “Siento que mantener el 12 me permite tener un nuevo punto desde el cual empezar y construir todo de nuevo e intentar mejorar más“, aseguró Antonelli sin titubear. De hecho, vale resaltar que usa ese número en homenaje a Ayrton Senna, que es su ídolo desde la infancia y hasta lo porta desde la Fórmula 4.

El italiano vive un momento soñado, con apenas 20 años.

Historias del N° 1

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Soy una persona muy supersticiosa“, aclaró el joven italiano. No conforme con esa declaración, entre risas, reveló un detalle más. “El número 1 nunca fue un buen número para mí. ¡Cada vez que me lo puse, salió extremadamente mal!“, confesó el flamante campeón.

Así, 2027 será la primera temporada en la que el 1 no figurará en la parrilla, desde 2021. Lando Norris lo usó en 2026, mientras que Max Verstappen se lo adueñó los cuatro años anteriores. Lewis Hamilton fue el último en no usarlo, cuando conquistó por última vez la Fórmula 1 y optó por mantener el 44 en su monoplaza.