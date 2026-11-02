El aumento de los subsidios al transporte en el AMBA se metió en las negociaciones por el Presupuesto 2027

El aumento de subsidios a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) en detrimento del interior del país y el freno a la nueva Ley de Biocombustibles complicaron aún más las negociaciones por el Presupuesto 2027. Los diputados de Provincias Unidas que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) condicionan su apoyo a la “ley de leyes” a una respuesta sobre esos y otros temas.

A través de la Resolución 80/26, la Secretaría de Transporte actualizó este lunes las compensaciones para las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional en el Amba para el período que va de octubre de 2026 y enero de 2027. El objetivo es mantener congelado el boleto mínimo en $742, mientras en Córdoba cuesta más del doble.

Luego de que Llaryora saliera con los tapones de punta contra el presidente Javier Milei y lo comparara con el kirchnerismo por su “política discriminatoria y populista”, en el cordobesismo confirmaron a este medio que el tema se transformó en un elemento más de las complejas negociaciones por el Presupuesto.

“Van a ser un elemento de negociación: subsidios al transporte, biocombustibles, la caja previsional; todo va a parar al Presupuesto”, plantearon en el peronismo cordobés.

La jefa del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia, coincidió en que los temas van de la mano e hizo énfasis en biocombustibles, que se frenó la semana pasada por el reclamo de las plantas bonaerenses de biodiésel. “Tiene que salir todo junto. Una cosa conlleva a la otra. Nosotros queremos biocombustibles para tratar el Presupuesto”, sentenció la santafesina ante este medio.

Si bien los diputados de Córdoba y Santa Fe votaron divididos en la última sesión (uno de los temas fue el de discapacidad) y también se diferenciaron al momento de bajar al recinto para rechazar el DNU 70/23, la convergencia de intereses provinciales los lleva a negociar en conjunto el Presupuesto.

La Libertad Avanza pretendía dictaminar el proyecto del Ministerio de Economía la semana pasada, pero tuvo que cancelar la reunión de comisión porque sus aliados del PRO se endurecieron repentinamente con una serie de pedidos, al igual que la UCR. Por ahora, no obtuvieron respuestas y el debate se reanudará recién después de la visita del Papa León XIV.

Entre los planteos que hicieron macrismo y el radicalismo hay uno que los emparenta con Provincias Unidas: la eliminación o eventual rebaja del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que se cobra con cada litro de nafta cargado pero que, por decisión del gobierno de Javier Milei, no se está utilizando para financiar obras viales sino para alimentar el superávit fiscal.

“Si eliminan el Impuesto al Combustible, al día siguiente bajo 35% el boleto”, desafió este lunes en La Voz en Vivo el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, quien irá el miércoles a Diputados junto a otros jefes comunales de distintas partes del país para reclamar por fondos para el transporte.

El encuentro será en el marco de la Comisión de Asuntos Municipales, que preside la schiarettista Carolina Basualdo. Había sido convocado originalmente para abordar la situación del plan Remediar, que días atrás se redujo de 128 medicamentos a solo seis de índole cardiovascular. A ese tema se sumó ahora el del transporte.

Vigo pidió informes

Desde el Senado, la schiarettista Alejandra Vigo presentó este lunes un pedido de informes sobre los subsidios que serán otorgados al AMBA y la política adoptada en la materia, “que excluye de su distribución al resto de las jurisdicciones del país, generando un tratamiento desigual en perjuicio del sistema de transporte público del interior”.

Vigo se sumó a las críticas a la gestión mileísta. El Gobierno nacional destina más recursos de todos los argentinos para congelar las tarifas del transporte sólo en el Amba, mientras los municipios y las provincias deben afrontar el sostenimiento de sus sistemas de transporte”, advirtió.

En la red social X, señaló que “con fondos nacionales se beneficia a una sola región, profundizando las desigualdades con el interior del país”, y denunció que “el presidente sólo quiere gobernar para una porción de la Argentina”.

“El federalismo exige una distribución justa y equitativa de los recursos, no un trato preferencial para Buenos Aires. Milei declamó que vino a cambiar todo, pero no cambió nada. Repite el modelo de gestión que le da la espalda al interior del país”, aseveró.

La senadora recordó que “en Córdoba un boleto urbano sale más del doble que uno en el AMBA” y recordó un proyecto que presentó en 2022 (apenas asumió su banca) para generar un programa de distribución equitativa de subsidios, pero la iniciativa nunca avanzó.