Canapino salió campeón antes de la final y hace historia en el Turismo Carretera

Histórico: con la quinta corona en el TC, el Titán pasó la línea del Flaco Traverso. (ACTC)

Agustín Canapino escribió una nueva página en la historia en el Turismo Carretera. El piloto del Canning Motorsport se aseguró su quinto título y lo hizo antes de la final. Se quedó con la victoria en la primera serie en el autódromo del La Plata y así aseguró la corona. Para cerrar un domingo redondo, se consagró como el máximo campeón del automovilismo argentino, con 17.

La consagración anticipada confirma un dominio absoluto en este 2025. “Estoy sin palabras. Se lo dedico a mi viejo, que estuvo conmigo todo este tiempo”, dijo un emocionado Canapino apenas bajó del auto. “Gracias al Canning Motorsport y a Martín Costanzo porque formamos un equipo hermoso. Yo solo soñaba con correr una carrera y hoy logré mi quinto título de TC”, cerró el flamante quíntuple campeón.

Con esta corona iguala la línea de Oscar Gálvez, y solo es superado por Juan María Traverso (6), Guillermo Ortelli (7) y Juan Gálvez (9).

El más ganador de la historia

Este quinto campeonato de TC tiene un valor estadístico inigualable. El fin de semana pasado, al consagrarse en el Turismo Carretera 2000 (su primer lauro en la categoría desde 2021), Canapino había llegado a las 16 coronas nacionales, igualando la línea histórica de Juan María Traverso.

Siete días después, el Titán superó esa marca. Con la Copa de Oro 2025, Agustín alcanzó su 17º título y dejó atrás al Flaco de Ramallo, quien ostentaba el récord en soledad hasta la semana pasada.

Y ojo con la triple corona

Con el trofeo del TC ya en sus vitrinas y el campeonato de Turismo Carretera 2000 también asegurado este año, Canapino va por un hito sin precedentes: la triple corona.

El arrecifeño llega como puntero a la definición del TC Pick Up, con una ventaja de 6 puntos sobre su escolta. El desenlace de las camionetas será el próximo desafío para cerrar un 2025 perfecto.

Info: SoloTC