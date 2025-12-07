Ya se define el campeonato de la Fórmula 1 entre Norris, Verstappen y Piastri en Abu Dhabi

Norris, Verstappen y Piastri definen el título de la Fórmula 1. (Foto: AP)

El campeonato de la Fórmula 1 ya se define con el Gran Premio de Abu Dhabi que consagrará al nuevo campeón entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Norris llega como líder pero Verstappen hizo la pole. Al británico le alcanza con un podio para asegurar su primer título.

Norris largó segundo pero pero Piastri lo pasó y quedó tercero en el arranque en lo que podría ser una estrategia de McLaren.

Piastri largó con neumáticos duros y aguantó todo lo que pudo hasta que cambió por medios. Vertsappen recuperó el liderazgo que había cedido cuando entró a boxes en su única parada.

Norris se aferró al tercer lugar que le alcanza para ser campeón pero tiene a Charles Lecrerc al acecho. Si el de Ferrari lo supera y Verstappen sigue primero, será campeón.

Franco Colapinto tuvo una clasificación difícil y largó último. Lo mismo para su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que salió 19° en la grilla.

El piloto argentino llegó hasta el 13° lugar cuando varios rivales fueron a boxes. En la vuelta 6 pasó por los pits, cambió los neumáticos medios por duros y volvió a quedar último.

En la vuelta 41, los dos Alpine volvieron a cambiar por neumáticos medios y, con esa parada, quedaron en los últimos puestos.

Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones

Actualmente, el líder del campeonato es Lando Norris (McLaren), con 408 puntos. Lo sigue el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), con 396, y tercero se ubica Oscar Piastri (McLaren), con 392.