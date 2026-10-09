Caos en la clasificación de la Sprint: «La FIA decidió no actuar ante una desigualdad deportiva»

No fue un viernes feliz para todos en el circuito urbano de Marina Bay. Un error de dirección de carrera dejó a algunos coches con menos potencia en la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, complicando notablemente sus rendimientos en pista.

La primera de las tres instancias clasificatorias debió detenerse con bandera roja tras el accidente del mexicano Sergio Pérez, que impactó contra el muro y dañó considerablemente el tren delantero de su Cadillac, dejando restos de alerón y otros elementos desparramados por el asfalto.

Reanudada la tanda tras el trabajo de los asistentes de pista, un error humano en dirección de carrera hizo que el modo de adelantamiento, denominado “Boost” (genera aumento de potencia), que normalmente permanece activo durante toda la clasificación, no se reactivara. Varios pilotos lo informaron y padecieron ello en su resultado final.

¡ARRANQUE ACCIDENTADO EN LA QUALY PARA LA SPRINT! Checo Pérez chocó contra el muro, perdió el alerón delantero y hay bandera roja en el inicio de la prueba de clasificación. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/IWBHqWJS69 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

Al notificarse de ello, los comisarios reactivaron el sistema, pero apenas duró 27 segundos hasta desactivarse nuevamente. Como consecuencia, el resultado de la SQ1 se vio gravemente afectado porque algunos coches habían marcado su mejor vuelta durante la primera parte de la SQ1, usando el modo de adelantamiento con normalidad, mientras que tras la interrupción otros coches no pudieron mejorar sus tiempos sin la potencia extra o quedaron fuera del corte de los 16 primeros.

Aunque la mayoría de los coches se vieron afectados en mayor o menor medida, la falla humana afectó especialmente al británico Arvid Linblad (Racing Bulls), al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y a los dos coches de Williams, del español Carlos Sainz y el tailandés Alex Albon, todos eliminados en Q1.

Williams hizo una solicitud a dirección de carrera después de la SQ1 para permitir que los 22 coches participaran en la SQ2, empezando efectivamente desde cero. Pero se entiende que los comisarios de carrera rechazaron esa solicitud, porque no estaban seguros de tener la capacidad reglamentaria para hacerlo.

Mientras el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, se reunía con los equipos y pilotos afectados, tanto Williams como RB han indicado que no tienen previsto protestar los resultados de la clasificación sprint.

El Williams de Carlos Sainz, uno de los monoplazas afectados por el error de la FIA.

«Hubo un error humano en dirección de carrera no relacionado con el problema de cronometraje también encontrado en la SQ1. Este problema en cuestión significó que el modo de adelantamiento no estuvo disponible después del período de bandera roja durante la SQ1. Cuando se hizo evidente que el modo de adelantamiento no estaba activo tras la reanudación, se activó durante un período de 27 segundos antes de ser desactivado de nuevo”, explicó la FIA.

«La FIA reconoce que este desafortunado error humano tuvo un impacto en el rendimiento de ciertos coches según el momento de su tanda y su posición en la vuelta. El segundo y tercer períodos de la clasificación sprint no se vieron afectados”, remarcó.

Afectado por ello, el español Sainz atacó duramente a los comisarios y directivos del ente máximo del automovilismo. “La mitad de los coches completaron la vuelta con un motor que era medio segundo más rápido que el de los demás. Hubo otro problema de software con los coches esta vez y nosotros salimos perjudicados. Por alguna razón, la FIA, al igual que en Malasia, decidió no actuar ante una desigualdad deportiva”, apuntó.