Una camioneta y un colectivo escolar con 36 alumnos chocaron en Roca
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Nahuel Huapi y José Adaro. El transporte llevaba a estudiantes de la Escuela 35 de Cuatro Galpones. Una alumna fue trasladada de manera preventva al hospital por un traumatismo en la cabeza.
Un colectivo escolar que trasladaba a 36 alumnos de la Escuela 35 de Cuatro Galpones y una camioneta Toyota Hilux chocaron este viernes en la intersección de las calles Nahuel Huapi y José Adaro. El accidente ocurrió cuando el transporte realizaba su recorrido habitual, a un kilómetro del establecimiento.
Según la información policial, en el colectivo viajaban los estudiantes del turno mañana y los primeros datos indicaron que los chicos en general se encontraban bien. Solo una alumna fue trasladada de manera preventiva al hospital por un golpe en la cabeza.
Accidente en Roca: una camioneta chocó con un colectivo que llevaba a 36 estudiantes
Personal de la Policía de Río Negro y de la Brigada Rural trabajó en el lugar. También intervino una ambulancia del SIARME para asistir a los involucrados. Respecto al conductor de la camioneta, se supo que sufrió golpes menores y estaba en buen estado general.
En el lugar se organizó un operativo para ordenar el tránsito y asistir también a los allegados de los estudiantes. Hasta el momento se desconoce la dinámica exacta del choque.
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