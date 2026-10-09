Brote de varicela en dos escuelas de Neuquén: «La vacunación es muy importante»

«La vacunación es muy importante», advirtió Virginia Almendra, directora provincial de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, ante los brotes de varicela detectados en dos escuelas técnicas de Neuquén capital. Aunque una persona vacunada todavía puede contraer la enfermedad, la especialista destacó que la inmunización «protege especialmente contra las formas graves y las complicaciones».

Hasta el momento se confirmaron 17 casos: ocho en la EPET 17 y nueve en la EPET 20. Los equipos de epidemiología de la región sanitaria y del nivel central trabajan junto con las escuelas para identificar contactos estrechos y detectar posibles nuevos casos.

Almendra explicó que la varicela circula durante todo el año. El contagio ocurre principalmente por el aire, aunque también puede producirse por contacto con las lesiones. Por eso, ante la aparición de síntomas, la indicación es no asistir a clases y consultar en un centro de salud.

Cómo comenzaron los brotes y qué medidas se tomaron en Neuquén

Según precisó Almendra, los primeros estudiantes comenzaron con síntomas hace alrededor de diez días. A partir de la detección de casos en las dos EPET, los equipos sanitarios iniciaron el seguimiento epidemiológico para reconstruir los contactos y evaluar el estado de vacunación de las personas expuestas.

La epidemióloga señaló que pueden aparecer otros casos durante el período de seguimiento. El antecedente de contacto con una persona con varicela se analiza dentro de los 10 a 21 días previos al inicio de los síntomas.

Entre las personas expuestas, los equipos prestan especial atención a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones, como las embarazadas y las personas inmunocomprometidas. Almendra aclaró que la vacuna contra la varicela no se recomienda durante el embarazo: en esos casos, corresponde consultar a un profesional de salud para evaluar los antecedentes, el estado inmunológico y las medidas necesarias.

Remarcó que no se recomienda suspender las clases en las escuelas afectadas. Sí deben permanecer en sus casas quienes tienen varicela, hasta que las lesiones se sequen y formen costras. La especialista también indicó que las instituciones deben sostener la ventilación y las medidas de higiene, y que las familias deben avisar a la escuela si aparecen nuevos casos con síntomas.

Recomiendan no asistir a clase ante los primeros síntomas. (Foto: Emiliano Ortíz).

Cuáles son los síntomas y por qué importa vacunarse

La varicela puede comenzar con fiebre, malestar general y una erupción en la piel que forma ampollas. Almendra insistió en que, con la aparición del primer síntoma, «lo conveniente es que no vayan a la escuela».

Sostuvo que la vacuna no elimina por completo la posibilidad de enfermarse, pero reduce el riesgo de cuadros graves. El esquema contempla una primera dosis a los 15 meses y una segunda a los cinco años. Almendra recomendó a las familias revisar el carnet de vacunación y completar las dosis pendientes: «Lo ideal es tener el refuerzo». La vacuna es gratuita, obligatoria y forma parte del calendario nacional.

La especialista advirtió que la cobertura de la segunda dosis alcanza el 75% entre los niños nacidos en 2021, quienes deberían completar ese esquema este año. Si un chico faltó el día en que se vacunó en su escuela, la recomendación es acercarse a un centro de salud.

Para los adolescentes, Almendra indicó que primero corresponde revisar sus antecedentes de vacunación y evaluar qué dosis les faltan.