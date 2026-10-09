Congreso de Herpetología en Roca: especialistas plantearon cómo equilibrar la conservación con el desarrollo minero y petrolero

Este viernes, el simposio «Desarrollo Energético y Minero: Desafíos y Estrategias para la Conservación» reunió en General Roca a más de 80 investigadores, profesionales y estudiantes. La jornada propuso debatir cómo compatibilizar el desarrollo de las actividades mineras e hidrocarburíferas con la preservación de la biodiversidad.

El encuentro se realizó en el auditorio de Diario Río Negro, en el marco del XXVI Congreso Argentino de Herpetología, que por primera vez tuvo lugar en la ciudad. El programa del congreso incluye diversas actividades que se desarrollan desde ayer y hasta el 10 de octubre.

El evento es organizado por el Museo Patagónico de Ciencias Naturales «Juan Carlos Salgado», la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales y la Asociación Herpetológica Argentina. La actividad incluyó exposiciones de especialistas que compartieron distintas perspectivas y experiencias para identificar puntos de encuentro entre la producción y la conservación.

Se remarcó que es necesaria la participación conjunta entre los distintos actores. Foto: Alma Terzibachian.

Durante las presentaciones, una de los interrogantes centrales fue cómo establecer límites y criterios que permitan compatibilizar ambas actividades. También se plantearon dudas sobre la aplicación de los programas de explotación de recursos naturales y su articulación con medidas concretas de conservación.

Por otra parte, en el encuentro también se abordaron diferentes experiencias en lugares como Salta o Neuquén, y que factores hay que tener en cuenta para que la articulación entre distintos actores peuda compatibilizar la actividad productiva con la conservación de la biodiversidad.

Para llegar a ese objetivo, se remarcó que es necesaria la participación conjunta del Estado, las empresas, las consultoras y los especialistas en biología. Mientras los organismos públicos deben controlar el cumplimiento de la normativa, las compañías deben respetar los marcos regulatorios y los profesionales aportar sus conocimientos mediante el trabajo en terreno.

Equilibrio entre desarrollo y conservación

El Director de Patrimonios y Museos de Río Negro y cofundador del Museo Patagónico de Ciencias Naturales, Pablo Chafrat, conversó con Diario Río Negro acerca de los objetivos de la organización del simposio, los temas que se debatieron y los planteos de los asistentes.

Según explicó, el encuentro buscó poner en diálogo tres ejes: minería, petróleo y conservación. Para ello, reunió experiencias de biólogos e investigadores de distintas instituciones con el objetivo de contrastar las necesidades de protección de la biodiversidad con las demandas del desarrollo energético y económico.

«Hoy ya no se entiende al desarrollo minero o energético en términos de oposición como pasaba posiblemente años atrás. Lo que se está discutiendo es justamente el rol estratégico que un biólogo en el campo«, señaló Chafrat. En ese sentido, consideró que los especialistas en conservación pueden cumplir una función central en la planificación y el seguimiento de los proyectos productivos.

El encuentro buscó poner en diálogo tres ejes: minería, petróleo y conservación. Foto: Alma Terzibachian.

Uno de los puntos que surgieron durante las exposiciones fue la importancia de fortalecer los controles estatales e incorporar profesionales especializados en los organismos públicos. Para el director, la correcta articulación entre las empresas, el Estado y los especialistas permite establecer líneas de base ambientales, evaluar posibles impactos y definir medidas para proteger las especies.

«No podemos proteger aquello que no conocemos», afirmó, al destacar la importancia de producir conocimiento científico en las zonas donde se desarrollan actividades extractivas. Desde su perspectiva, la participación de las empresas también puede contribuir a financiar investigaciones que, de otro modo, podrían encontrar dificultades para obtener recursos.

En ese sentido, subrayó que «no se busca impedir el desarrollo y el uso estratégico de los recursos naturales», pero si que se garantice «que las dos cosas confluyan y sean posibles».

El rol de los museos y la formación de nuevos profesionales

Otro de los temas que abordó Chafrat fue la necesidad de ampliar las colecciones científicas y fortalecer el trabajo de los museos. «Creo que se está cumpliendo también el objetivo de poner en valor un museo como el de Ciencias Naturales de General Roca, donde estamos generando colecciones científicas para garantizar el acervo genético de nuestra biodiversidad para la posteridad. En ese sentido, este congreso viene a reforzar ese rol«, expresó.

El encuentro también permitió debatir sobre el papel de las instituciones científicas en la conservación y la formación de futuros profesionales. Según indicó, las carreras de biología necesitan incorporar herramientas de gestión y preparar a los estudiantes para trabajar con empresas, consultoras y organismos públicos en el cumplimiento de las normativas ambientales.

En esa línea, planteó que los especialistas deben conocer los requisitos nacionales e internacionales vinculados con la biodiversidad, incluidos los estándares ambientales que pueden exigir los organismos financieros al respaldar proyectos productivos.

«Hoy quedó claro que los planes educativos se tienen que adaptar a este nuevo mundo que ya llegó, que está instalado y que tenemos que atender», concluyó.