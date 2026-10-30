Carlos Alcaraz sigue imparable: derrotó a Paul y se metió en las semifinales del ATP 500 de Viena

Carlos Alcaraz continúa firme en Austria y ya está en las semifinales del ATP 500 de Viena. El español derrotó en sets corridos al estadounidense Tommy Paul (14°) por 6-4 y 7-6 en una hora y 50 minutos de juego.

En el inicio, la paridad fue total y ambos se hicieron fuertes desde su servicio. El español mostró fortaleza en el cuarto y sexto game del primer set, donde el norteamericano tuvo tres break points pero no pudo concretar ninguno. En el siguiente juego, el número 3 del mundo demostró su calidad y consiguió el único quiebre del partido.

El desarrollo de la segunda manga fue muy similar. Quién sufrió primero fue Alcaraz cuando sacaba 3-4 y salvó otros dos puntos de break. El desarrollo y el encuentro se definió recién en el tiebreak, donde Carlitos pegó en el momento justo y se lo quedó 7-2.

De esta forma, continúa con su racha triunfal en los ATP 500: no pierde un partido en un torneo de esta categoría desde la final de Barcelona 2025 (ante Holger Rune). Desde entonces, ha ganado todo lo que ha jugado, para recoger los trofeos en Queen’s 2025, Tokio 2025, Doha 2026 y Tokio 2026. O lo que es lo mismo, presenta un índice de 24-0.

En las semifinales se verá las caras contra Daniil Medvedev (5°). El ruso venció al francés Mannarino (6-2, 6-3) para meterse entre los cuatro mejores del torneo. Será el décimo enfrentamiento entre ambos, con un registro favorable al español de 6-3, aunque el último cara a cara en marzo de este año fue favorable para el moscovita.

La jornada en Viena continuará con los restantes dos partidos de cuartos de final. Alexander Zverev (2°), principal candidato al título, se medirá ante el británico Fery (35°). Al término de este partido, la jornada se cerrará con otro cruce interesante: el italiano Matteo Berrettini (48°) contra el australiano Alex de Miñaur (10°).