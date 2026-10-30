Dibu Martínez reveló cómo le quedó la mano luego de atajar lesionado el Mundial

Emiliano «Dibu» Martínez mostró por primera vez cómo quedó su dedo luego de la lesión que sufrió en la previa del Mundial 2026. Además, habló sobre el sacrificio de atajar fracturado durante toda la Copa del Mundo y se refirió a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026.

En una entrevista con el programa Los Edul, el arquero de la Selección Argentina reveló en un video el estado de su mano derecha y sorprendió a todos: «Es este, no lo puedo doblar bien. Me quedó después del Mundial y me va a quedar de por vida ya«, sentenció.

Posteriormente, explicó los dolores que atravesó en la cita mundialista: «Lloraba hasta las 12 de la noche porque tenía el dedo como una morcilla. Cuando íbamos a la entrada en calor yo pedía por favor que no se me zafara el dedo. Si me pega la pelota un poquito mal, el hueso se me parte porque está agarrado con un hilito. Yo hasta el día antes de Argelia me tiraba con un brazo, como un zombie. Era apoyar la mano y ver las estrellas. El dedo me condicionó en el Mundial»

Luego, aseguró que si había penales, el título era para Argentina: «Hasta ellos lo pensaban. Yo escuché decir ‘tenemos que ganarlo acá, no podemos ir a los penales’. Yo lo sentía, decí que me lo metieron justo a la primera pelota del segundo tiempo extra, sino salíamos campeones. Yo estaba totalmente confiado que era mi día«.

También se tomó el tiempo para hablar de las teorías conspirativas sobre la final del Mundial: «Me genera risa, yo viví todo el proceso de 51 días viajando. Si teníamos un día más de recuperación capaz estábamos mejor. Hoy en día se cree todo lo que se dice en redes sociales. ¿Quién va a querer perder una final del Mundo? Es imposible».

Para cerrar, dejó claro que quiere seguir ocupando el arco de la Albiceleste: «Una cosa que nos mostró Messi es el éxito post derrota. Él fue derrotado muchas veces, volvió y no dejó al equipo tirado. Yo creo que tengo mucho más para dar en la Selección».