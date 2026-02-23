Se confirmaron las lesiones de Quintero, Armani y Páez en River: Juanfer, el que se perderá más partidos

Mientras en Núñez la continuidad de Marcelo Gallardo al frente de River Plate aparece en duda, el club dio a conocer los partes médicos de los tres jugadores que se retiraron lesionados del partido ante Vélez Sarsfield, disputado en el José Amalfitani.

El primero en pedir el cambio fue Juan Fernando Quintero, quien fue reemplazado por Joaquín Freitas a los 27 minutos del primer tiempo. El colombiano es el que estará más tiempo fuera de las canchas: sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y tendrá una inactividad estimada de tres semanas.

El encuentro se fue al entretiempo con victoria parcial del Fortín por 1 a 0 y, de cara al complemento, Santiago Beltrán ingresó en lugar de Franco Armani. El arquero campeón del mundo, que atajó por primera vez en el año, sufrió una tendinitis en el pie derecho. Desde el cuerpo médico informaron que será evaluado día a día, en una molestia considerada habitual tras un período prolongado de inactividad.

Por último, Kendry Páez ingresó en la misma ventana que Beltrán, en lugar de Tomás Galván. El juvenil sumó buenos minutos y generó peligro, pero tras una dura caída -en la que recibió un golpe en el hombro- debió ser reemplazado por Ian Subiabre. De todos modos, la lesión fue menos grave de lo esperado: sufrió un esguince acromioclavicular grado 1 en el hombro izquierdo y no estará disponible para el partido del jueves ante Banfield, en el Monumental.

En caso de que el Muñeco decida dejar su cargo, lo más probable es que igualmente dirija el encuentro ante el Taladro, para poder despedirse de los hinchas. Por ahora, no hay definiciones oficiales y el entrenador continúa en funciones, con el desafío inmediato de armar un once diezmado y levantar a un equipo golpeado desde lo anímico.