Copa Libertadores: Racing cayó ante Peñarol y está obligado a ganar en Avellaneda

Racing cayó 1-0 ante Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. David Terans, a los 33 minutos del segundo tiempo, marcó el único gol de la noche. Marcos Rojo hizo su debut con la camiseta de la Academia.

En un encuentro tuvo mucha pierna fuerte y además, el estado del campo de juego no fue el mejor. El elenco de Gustavo Costas mantuvo el cero durante gran parte del partido, pero terminó cediendo ante un Peñarol que hizo pesar su localía.

La primera polémica llegó a los 36 minutos, cuando Adrián Maravilla Martínez impactó con sus tapones en la cabeza de Javier Méndez y el árbitro Raphael Claus lo expulsó. Sin embargo, el VAR lo convocó a revisar la jugada y el brasileño cambió la roja por amarilla.

El Carbonero estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso con un potente remate de Maximiliano Silvera que se estrelló en el travesaño del arco defendido por Gabriel Arias. Racing, por su parte, había logrado anotar con un disparo al ángulo de Santiago Solari, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada.

En el complemento, Costas movió el banco con los ingresos de Tomás Conechny, Bruno Zuculini y Franco Pardo, pero a los 33’ llegó el golpe local tras un centro de Diego García, Matías Arezo la bajó de pecho y Terans, de cabeza, venció a Arias para el 1-0, aprovechando una floja reacción defensiva.

Sobre el final, ingresó Marcos Rojo para reforzar el juego aéreo, en su primer partido con Racing tras su salida de Boca, pero la defensa uruguaya se mantuvo sólida e impidió que la Academia genere peligro claro.

Con este resultado, Racing está obligado a ganar el próximo martes, desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda para seguir en carrera en la Copa Libertadores.