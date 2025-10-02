Catriel se llena de atletas con el Desafío de la Tierra Petrolera

El Desafío se transformó en un clásico del calendario y esta será su edición número 14.

Este domingo se viene el Desafío a la Tierra Petrolera y Catriel tendrá la presencia de los mejores atletas de la región. Este clásico del trail running que llega a su edición N° 14 tendrá como escenario el predio de La Chacra TEP y, como es habitual, habrá una importante convocatoria.

La competencia contempla distancias de 8, 16 y 21 kilómetros, con clasificación general y por categorías, tanto en rama femenina como masculina. Los tres primeros puestos de cada división recibirán premios y todos los atletas que finalicen el recorrido obtendrán su medalla finisher.

Gran cantidad de inscriptos para el Desafío de Catriel

Las inscripciones se realizaron hasta el 30 de septiembre, tuvieron un costo de 40.000 pesos y como era de esperar, además de los destacados runners de la región, confirmaron su participación referentes nacionales. La organización informó que cada participante deberá presentar el día de la carrera un certificado médico habilitante y completar el deslinde de responsabilidad disponible en línea.

El Desafío a la Tierra Petrolera se ha consolidado como un evento deportivo y turístico de relevancia para Catriel, combinando la exigencia física con un entorno natural característico de la región petrolera rionegrina.

Pilotos y atletas coparán las ciudad

La realización del Desafío de la Tierra Petrolero coincide con la sexta fecha del Rally Regional, que también tendrá como escenario a Catriel -en el caso de los autos de manera compartida con 25 de Mayo-. Ante esto habrá una gran movida deportiva en la ciudad rionegrina, que se alista para vivir un fin de semana a pleno, con deportes para todos los gustos.