Cavani vuelve: el uruguayo será convocado para el superclásico ante River

Edinson Cavani volverá a estar en la lista de convocados de Boca para el superclásico del domingo ante River. Claudio Úbeda lo incluirá entre los suplentes, tras varias semanas sin poder jugar por una molestia en la cadera. El uruguayo no quiere perderse un partido que puede marcar el cierre de la temporada con la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El “Matador” no disputa un encuentro oficial desde el 14 de septiembre, cuando Boca empató 1-1 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Desde entonces arrastra una inflamación en la bursa del psoas derecho, una lesión que incluso le impidió entrenar con normalidad durante buena parte del último mes.

En los últimos días, Cavani mostró una evolución positiva y este martes realizó trabajos de campo con mayor intensidad en el predio de Ezeiza. Aunque todavía no está confirmada su presencia en la lista definitiva, el plan del cuerpo técnico es tenerlo disponible, al menos, en el banco de suplentes.

Un 2025 marcado por las lesiones

Las molestias físicas han sido una constante para Cavani durante el año. El delantero se perdió 18 de los 39 partidos que disputó Boca en la temporada, es decir, casi la mitad (46%). En el Torneo Clausura, apenas logró convertir un gol, ante Banfield en la Bombonera.