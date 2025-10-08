Otra mala para Cavani en Boca: por una sobrecarga no jugaría ante Barracas Central

Edinson Cavani atraviesa días decisivos en Boca. Después de haber vuelto al banco en la goleada 5-0 frente a Newell’s, el uruguayo buscaba ponerse a punto para volver al once inicial ante Barracas Central el próximo sábado, pero, en el cierre del entrenamiento del martes, padeció una sobrecarga y es poco probable que esté a disposición en el duelo por la fecha 12 del Torneo Clausura.

La nueva lesión que padece Edinson Cavani en Boca

El cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda iba a evaluar su evolución día a día y había mucho optimismo con que pueda estar el fin de semana. La idea era que el delantero de 38 años pueda entrenar con normalidad hasta el viernes, sin rastros de la distensión en el psoas sufrida tras el partido con Central Córdoba.

Pero esta nueva sobrecarga, en la zona de la ingle y cercana a su anterior lesión, volvió a complicar su panorama.

En el cierre del entrenamiento del martes, tuvo que bajar cargas porque se le cargó un poco la zona, situación que lo marginaría del próximo choque, donde Milton Giménez y Miguel Merentiel se mantendrán como la dupla de ataque.

Úbeda explicó la situación en conferencia de prensa. “Él vino teniendo una evolución lógica y también de días con respecto a su lesión. Fue aumentando desde el principio de semana hasta el último día que entrenamos, no intervino en el entrenamiento de fútbol, pero sí hizo ejercicios similares. Por eso fue al banco, si era necesario hubiera entrado. Pero no participó por eso”, señaló el DT tras la goleada a Newell’s.

A lo largo de este 2025, Cavani disputó 21 encuentros con la camiseta de Boca, contando todas las competencias, logró convertir 4 goles y generó 2 asistencias. Lo curioso es que ya se perdió 28 partidos por lesión desde su llegada al club.