Caviahue recibe la segunda edición del Trail de Agrio: todo lo que tenés que saber

Este fin de semana se realiza la segunda edición de la carrera sobre nieve en la cordillera de Neuquén.

Las nevadas reforzaron las pistas del centro de esquí y con el anuncio de la apertura del Cerro Caviahue Ski Resort que será este sábado, también comenzará el Trail de Agrio Caviahue, que dará inicio con el Kilómetro Vertical. En tanto, las pruebas de 10 y 21 kilómetros se correrán el domingo.

La competencia que combina deporte, nieve y paisajes imponentes, tendrá como epicentro el centro de esquí de Caviahue. Las acreditaciones y retiro de kits se realizan durante la jornada del viernes en el Salón de la Juventud, de 14 a 18 y el sábado de 9 a 10 en el Caviahue Ski Resort.

El sábado, desde las 12, será el turno del Kilómetro Vertical. Los corredores serán trasladados en medios de elevación desde la base del cerro hasta el punto de largada y regresarán de la misma manera. Los traslados comenzarán a las 11.

El domingo será el turno de los 10 y 21 kilómetros

El domingo se disputarán las distancias de 10 y 21K con largada a las 10 en la base del cerro. Ambos recorridos compartirán los primeros tramos del circuito.

Los 10K tendrán un desnivel positivo de 610 metros, alcanzando los 2.115 msnm. Por su parte, los 21K contarán con poco más de 800 metros de desnivel positivo y una elevación máxima de 1.131 msnm.

El trazado llegará hasta la villa termal de Copahue, atravesando bosques y araucarias milenarias en un entorno típico de la cordillera neuquina en invierno.

Se entregarán premios en efectivo por un total de 2 millones de pesos entre los ganadores de las generales de 10 y 21K. Además, habrá medallas finisher para quienes crucen la meta y trofeos para los tres primeros de cada categoría en ambas distancias.

La organización recomendó circular con precaución por la ruta provincial 26 y portar cadenas, mientras que desde el municipio garantizaron el despeje constante de la calzada con trabajos iniciados desde la zona de Hualcupén.

La carrera cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Caviahue-Copahue y del Caviahue Ski Resort que este sábado abrirá oficialmente sus pistas y medios de elevación con importantes descuentos para residentes.