Los atletas regionales suman medallas en los Juegos Panamericanos Junior

El k4 masculino, con el viedmense Vergauven, ganó el oro en Asunción.

Continúa la buena cosecha de medallas para la delegación argentina en los Juegos Panamericanos de Asunción. En esta ocasión, fue el canotaje nuevamente el que se subieron al podio con los palistas rionegrinos como destacados.

La jornada de este viernes comenzó de gran manera para Argentina, que sumó otras dos preseas doradas en canotaje de velocidad.

En la prueba de K4 500 metros, Vicente Vergauven, Luca Micatrotta, Agustín Sánchez y Baltasar Itria ganaron la medalla dorada en la prueba masculina.

A continuación fue el turno de Priscila Vukonich, Martina Catalano, Paulina Barreiro y Candela Velázquez que se quedaron con el primer lugar en el K4 500M femenino.

Plata para el neuquino Turner en Asunción

Por su parte, el neuquino Benjamín Turner se quedó con la medalla de plata en levantamiento olímpico y así sumó la tercera presea para los neuquinos que integran los diferentes seleccionados argentinos.

Turner, de 18 años que comenzó con esta disciplina a los siete, finalizó segundo en la categoría de hasta 79 kilos, levantado un peso total de 290 kilogramos, repartidos en 130 kg de arranque y 160 kg de envión.

En la disputa por la presea dorada fue superado por el cubano Emanuel De la Rosa Tamayo que totalizó 310 kg, distribuidos en 140 kg de arranque y 160 kg de envión. El podio lo completó el peruano Hidver Silva Angulo, con 261 kg (112 y 149).

Esta fue la tercera medalla de deportistas neuquinos en los Panamericanos, luego de los podios de Manuel Turone, con la presea de plata en BMX, y Esteban Silva, con el bronce en tiro con arco.

Este viernes podrían sumarse al cuadro de medallistas el cutralquense Fausto Inostroza y la zapalina Giuliana Baigorria. Inostroza -en dupla con el misionero Marcos González- buscará la medalla de bronce en vóley playa.

Por su parte, la atleta Baigorra disputará la final de lanzamiento del martillo en el estadio de atletismo del Parque Olímpico paraguayo.

Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), ya superó la cantidad de medallas obtenidas en la anterior edición de Cali-Valle 2021. Por ahora, son 80 preseas en total las que consiguieron los atletas albicelestes.