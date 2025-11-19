Cerúndolo confiado antes del duelo ante Alemania: «A Zverev lo tengo de hijo»

Argentina comenzará este jueves su camino en la Copa Davis frente a Alemania, que sorpresivamente tendrá entre sus convocados a Alexander Zverev, pese a que el número tres del mundo se ha manifestado en contra del torneo en varias ocasiones. Sin embargo, Francisco Cerúndolo no le teme al alemán.

“Argentina puede ganar la Copa Davis. Tenemos un equipo completo, donde los tres puntos (los dos de singles y el dobles) son fuertes”, señaló Cerúndolo en una entrevista con La Nación. “Es todo parejo. Se pueden ganar los tres puntos; vamos a jugar a morir. Los nervios juegan” agregó.

Cuando le preguntaron si era lo mismo que Zverev jugara o no, el argentino respondió sin rodeos: “No es lo mismo. Lo tengo de hijo, pero no es lo mismo, sin dudas. Es un jugador que está top 3 hace varios años; tiene otra jerarquía”. Se enfrentaron cuatro veces: tres victorias para Cerúndolo (ATP de Buenos Aires y dos veces en el Masters 1000 de Madrid) y una para Zverev, por walkover, en el Masters 1000 de Canadá.

Zverev y Cerúndolo se medirán en el segundo partido de la jornada, después del cruce entre Tomás Etcheverry y Jan-Lennard Struff. Francisco admitió que le llamó la atención ver finalmente al alemán en la convocatoria: “Capaz que el loco quiere revancha, quiere ganarme. Lo vi desde ese lado. En el fondo también te habla de lo bueno que es: habiendo perdido tres veces contra un jugador de menor ranking que él, venir a exponerse en cuartos de final después de muchos años sin jugar. Yo me llevo re bien con él. Si juega, vamos a jugar”, comentó.

Cerúndolo mostró su habitual confianza: “Si hay algo que me caracterizó durante toda mi carrera es que no les tengo miedo a mis rivales. En la cancha siento que le puedo ganar a cualquiera. Y creo que la gente siente eso también”. Y agregó: “Quiero ser el mejor: el conformismo no existe en mí”.

Su cuarta participación en la Davis

Esta será la cuarta edición de la Copa Davis para el tenista ubicado en el puesto 21° del ranking. “Me encanta jugarla. La primera vez tenía un miedo terrible, pero hoy ya lo veo de otra manera. Cuando salgo a un partido que tengo que ganar sí o sí, pienso que si no lo hago, me muero. Hace dos o tres años que me toca ser el número 1, jugar todas las series, cargar con esa presión, ser un poco el líder tenístico. Tengo que salir a la cancha, demostrar y alentar a los chicos. Siempre hay presión, pero es un privilegio. Cuando era chico e iba al Parque Roca, lo soñaba. No quiero dejar al equipo a gamba”, explicó.

Además valoró el clima interno: “Hay buena química entre todos. Tenemos a los singlistas de la misma edad, a los doblistas más experimentados. Nos complementamos bien, cada uno aporta lo suyo”.

Por último, se refirió a una de las críticas recurrentes sobre su temperamento: “Este año me sentí mucho mejor mentalmente adentro de la cancha. Me llegó que muchos dijeron: ‘Che, qué bien que está Fran. Está mucho mejor, se está calentando menos, enfocado en los puntos’. Dentro de todo, escucharlo de otro lado confirma lo que uno va sintiendo”.