Argentina vs. Alemania por las Finales de la Copa Davis: partidos, horarios y datos

Este martes comenzó el Final 8 de la Copa Davis, que lo tiene a Argentina como uno de los protagonistas. En el comienzo de la actividad, Bélgica dio la sorpresa, venció sin complicaciones a Francia y se metió a las semifinales del torneo.

La Selección Argentina tiene un duro choque contra una de las potencias. El equipo comandado por Javier Frana se verá las caras este jueves 20 de noviembre con Alemania, que sorpresivamente tendrá a Alexander Zverev. El número 3 del mundo se mostró en contra del formato en varias ocasiones y en la previa al duelo con la albiceleste mostró nuevamente su descontento: «La jugaré por mis compañeros de equipo y mis colegas alemanes me pidieron que jugara, pero esto no es la Copa Davis».

El equipo argentino para las Finales de la Davis 2025.

Vale remarcar que «el mundial de tenis» cambió su formato hace algunos años. Hasta 2019, las series se realizaban durante un fin de semana y el ganador se decidía al mejor de cinco partidos y cada encuentro era al mejor de cinco sets.

El «no» de varias figuras

Desde que se inauguró el nuevo formato de Copa Davis, muchos tenistas han declinado de participar, ya sea por el formato o porque también se realiza al final de la temporada. Este año no fue la excepción. Jannik Sinner se bajó de las finales para descansar y recalcó que ya había ganado la competencia y este año no le interesaba participar.

Por otra parte, Carlos Alcaraz, 1° del mundo, canceló su presencia en el torneo solo unas horas antes de la participación de España. El tenista de 22 años argumentó que tiene una lesión que no le permite competir al máximo nivel. Con estas ausencias, Alexander Zverev será el único top 10 en el Final 8. Si retrocedemos más en el ranking, el siguiente mejor tenista es el checo Jiri Lehecka (17°).

El camino de Argentina hacia las Finales

El seleccionado argentino llegó al Final 8 luego de un duro camino, donde tuvo que superar dos grandes desafíos de visitante. Primero, en febrero derrotó agónicamente por 3-2 a Noruega. Luego, en la última instancia venció sin problemas a Países Bajos, que no perdía de local desde 2014. Con estos resultados, avanzó a las finales por segundo año consecutivo.

El campeón se decidirá en el Super Tennis Arena de Bolonia, Italia. Para esta instancia, Javier Frana convocó a los mejores tenistas argentinos. Los singlistas escogidos fueron Francisco Cerúndolo (19°), Tomás Etcheverry (60°) y Francisco Comesaña (61°). Además, la dupla convocada fue la de Horacio Zeballos (5° en dobles) y Andrés Molteni (25°).

Horario y orden de los partidos

En el nuevo formato de las finales de la Copa Davis, cada serie se define en un día y el ganador es al mejor de tres partidos. El duelo entre Argentina y Alemania será este jueves 20 de noviembre y será la última llave de los cuartos de final.

Todavía no está confirmado el horario de inicio, aunque se sabe que no será antes de las 12:00, ya que se jugará después de España vs. República Checa que va a primer turno. Lo que sí ya se determinó es el orden de los partidos. Tomás Etcheverry abrirá la serie contra Jan-Lennard Struff (82°), que se destaca por en un efectivo servicio y un fuerte revés.

Luego de este encuentro, saldrán a la cancha los mejores de cada país en el choque más atractivo de la jornada: Francisco Cerúndolo (19°) vs. Alexander Zverev (3°). De ser necesario, se disputará el partido de dobles, que protagonizarán Horacio Zeballos y Andrés Molteni por el lado argentino, y Kevin Krawietz y Tim Puetz por el lado del equipo europeo.