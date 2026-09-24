Banco Patagonia captó US$55 millones en el mercado de capitales tras una nueva emisión de ON

Banco Patagonia organizó y colocó una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON), pagaderas en dólares a tasa fija, por un valor nominal total de US$55 millones. La emisión se dividió en dos tramos con vencimientos a los 12 y 24 meses, logrando una respuesta favorable por parte de empresas, personas e inversores institucionales.

La tasa de corte fijada para la operación fue del 3,25% para el plazo de 12 meses, mientras que para el tramo a 24 meses se ubicó en el 5,25%.

Desde la institución destacaron que el resultado de la licitación reafirma el compromiso de seguir acompañando a sus clientes en todo el país.

Diego Ferreyra, CFO de Banco Patagonia, remarcó la importancia de la transacción para la entidad. “Agradecemos a todos los que confiaron y confían en la seriedad y trayectoria de Banco Patagonia y su gente. Esta operación reafirma la posición de liderazgo de nuestro banco tanto en el mercado de capitales como en el sistema financiero argentino”, afirmó.