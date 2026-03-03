Boca visita a Lanús con el objetivo de volver al triunfo en el Torneo Apertura: formaciones, hora y TV

Marcelino Moreno y Leandro Paredes serían titulares en el duelo de este miércoles.

El Xeneize visitará al Granate este miércoles desde las 21:00 en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, por el partido reprogramado de la fecha 7 del Torneo Apertura. El encuentro fue aplazado por la Recopa Sudamericana que disputó el conjunto del sur bonaerense el último jueves y contará con hinchada de ambos equipos, ya que se le otorgaron 12.500 lugares a los simpatizantes visitantes.

A diferencia de su rival, Boca no llega en su mejor momento futbolístico: no ganó en sus últimos cuatro partidos de liga. Cayó ante Vélez en Liniers e igualó frente a Platense, Racing y Gimnasia de Mendoza en La Bombonera. En el medio, superó a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Claudio Úbeda realizaría varias modificaciones respecto al equipo que empató ante el Lobo mendocino el pasado sábado, con el objetivo de meterse entre los mejores ocho de la Zona A (actualmente marcha noveno, con 9 puntos en siete encuentros).

Un cambio era cantado: Leandro Paredes volverá a la titularidad tras ingresar en el complemento el último partido y lo más probable es que reemplace a Milton Delgado. Santiago Ascacibar también partirá desde el inicio y la duda del entrenador pasa por el tercer integrante del mediocampo: Tomás Belmonte o Williams Alarcón.

Otro que puede meterse en el once es Tomás Aranda. El juvenil de 18 años dejó buenas impresiones ante el conjunto mendocino y reemplazaría a Lucas Jansón. En la delantera, volverían a conformar la dupla Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El Grana llega con viento a favor

El jueves pasado, Lanús consiguió una de las victorias más importantes de su historia: derrotó a Flamengo por 3-2 de manera agónica en el Maracaná y levantó la Recopa Sudamericana.

Luego, el domingo visitó a Defensa y Justicia y, con un equipo alternativo, rescató un punto en Varela tras igualar 1 a 1. Este miércoles se reencontrará con su gente en La Fortaleza, que promete estar colmada para recibir al equipo campeón.

Mauricio Pellegrino piensa en un once similar al que logró la hazaña en Río de Janeiro, aunque con una baja sensible: Rodrigo Castillo fue transferido a Fluminense en una cifra cercana a los 10 millones de dólares y sería reemplazado por Walter Bou, autor del empate ante el Halcón.

La última vez que se enfrentaron fue por los octavos de final del Torneo Apertura 2025: tras el 0-0 en el tiempo regular, el Xeneize se impuso en la definición por penales por 4-2.

Formaciones, hora y TV

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro DT: Claudio Úbeda.

Hora: 21:00.

TV: Espn Premium.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.